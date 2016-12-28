Задержан четвертый подозреваемый в деле о перезахоронении баптистки



Суд по делу о перезахоронении баптистки перенесли на неизвестный срок



Дочь перезахороненной баптистки требует возбудить дело на акима



Тело баптистки перезахоронили без согласия родных. Дочь не знает, где могила матери



Дочь умершей 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой, Жылдыз Азаева, сказала Kloop.kg, что четвертый подозреваемый в перезахоронении тела её матери был задержан 27 декабря.Сейчас в розыске остался еще один человек.Всего подозреваемыми проходят пятеро сельчан Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, но на скамье подсудимых сейчас трое человек.«Мой адвокат мне сообщил, что был задержан еще один подозреваемый, который был в розыске. Но он пока не проходит по делу. В суде обвиняют пока только троих», — сказала Азаева.Представитель ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов сказал Kloop.kg, что задержание проходило в Бишкеке — арест проводили сотрудники 10-го, антиэкстремистского отдела.«Да, наши сотрудники его задержали в Бишкеке, но все комментарии дает МВД», — сказал он. Представитель МВД был недоступен для комментариев на момент выпуска материала.Первое судебное заседание по делу о перезахоронении началось 27 декабря.Сейчас обвиняемыми проходят трое человек, им предъявили статью 263 Уголовного кодекса Кыргызстана «Надругательство над телами умерших и местом захоронения». Остальным двоим пока не предъявили обвинений.По версии следствия, пятеро человек незаконно перезахоронили тело 76-летней женщины из-за того, что она следовала баптистскому вероучению, а не мусульманскому, как большинство местных жителей.Дочь умершей, Жылдыз Азаева, сказала Kloop.kg, что на первое заседание пришли не все свидетели, и поэтому его решили продолжить 4 января.«Процесс начался, но не все свидетели смогли прийти. Всего их там 16, с нашей стороны — 3 свидетеля, со стороны обвиняемых — 13. Многие из них не пришли», — сказала она.Азаева настаивает на том, чтобы к ответственности были привлечены глава местной администрации Сонунбек Акпаралиев и имама района Шумкарбек Чыналиев — по её словам, чиновник бездействовал, а священнослужитель «провоцировал» на совершение перезахоронения.В октябре 2016 года в Джалал-Абаде произошел скандал, связанный с тем, что местные жители начали препятствовать захоронению 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой.Причиной протестов местных жителей стало то, что при жизни Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения.Дочь покойницы, Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения на похороны, обращаясь в местные госорганы. Она и ее сестра по настоянию имамов в присутствии односельчан приняли ислам. Но им все равно не разрешили хоронить мать на сельском местном кладбище.Местные власти для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры.Но жители этого села потребовали перезахоронить тело Сатыбалдиевой, и похоронили в соседнем селе Сары-Булак на христианском кладбище. В этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

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