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Задержан четвертый подозреваемый в деле о перезахоронении баптистки

Задержан четвертый подозреваемый в деле о перезахоронении баптистки

Еще один подозреваемый в надругательстве над телом умершей задержан милицией. Всего по делу о перезахоронении 76-летней баптистки судят пятерых человек.

Дочь умершей 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой, Жылдыз Азаева, сказала Kloop.kg, что четвертый подозреваемый в перезахоронении тела её матери был задержан 27 декабря.

Сейчас в розыске остался еще один человек.

Всего подозреваемыми проходят пятеро сельчан Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, но на скамье подсудимых сейчас трое человек.

«Мой адвокат мне сообщил, что был задержан еще один подозреваемый, который был в розыске. Но он пока не проходит по делу. В суде обвиняют пока только троих», — сказала Азаева.

Представитель ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов сказал Kloop.kg, что задержание проходило в Бишкеке — арест проводили сотрудники 10-го, антиэкстремистского отдела.

«Да, наши сотрудники его задержали в Бишкеке, но все комментарии дает МВД», — сказал он. Представитель МВД был недоступен для комментариев на момент выпуска материала.

Суд по делу о перезахоронениях

Первое судебное заседание по делу о перезахоронении началось 27 декабря.

Сейчас обвиняемыми проходят трое человек, им предъявили статью 263 Уголовного кодекса Кыргызстана «Надругательство над телами умерших и местом захоронения». Остальным двоим пока не предъявили обвинений.

По версии следствия, пятеро человек незаконно перезахоронили тело 76-летней женщины из-за того, что она следовала баптистскому вероучению, а не мусульманскому, как большинство местных жителей.

Дочь умершей, Жылдыз Азаева, сказала Kloop.kg, что на первое заседание пришли не все свидетели, и поэтому его решили продолжить 4 января.

«Процесс начался, но не все свидетели смогли прийти. Всего их там 16, с нашей стороны — 3 свидетеля, со стороны обвиняемых — 13. Многие из них не пришли», — сказала она.

Азаева настаивает на том, чтобы к ответственности были привлечены глава местной администрации Сонунбек Акпаралиев и имама района Шумкарбек Чыналиев — по её словам, чиновник бездействовал, а священнослужитель «провоцировал» на совершение перезахоронения.

Перезахоронение из-за веры

В октябре 2016 года в Джалал-Абаде произошел скандал, связанный с тем, что местные жители начали препятствовать захоронению 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой.

Причиной протестов местных жителей стало то, что при жизни Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения.

Дочь покойницы, Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения на похороны, обращаясь в местные госорганы. Она и ее сестра по настоянию имамов в присутствии односельчан приняли ислам. Но им все равно не разрешили хоронить мать на сельском местном кладбище.

Местные власти для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры.

Но жители этого села потребовали перезахоронить тело Сатыбалдиевой, и похоронили в соседнем селе Сары-Булак на христианском кладбище. В этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

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Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164362-news.html
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