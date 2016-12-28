Футбол: Полный зал Варди и ни одного на поле

Фото: REUTERSНападающий британской команды «Лестер Сити» Джейми Варди надел на игру между «Лестером» и «Эвертоном» маску с изображением собственного лица. Так он присоединился к акции протеста фанатов, недовольных его дисквалификацией.
Фанаты «Лестера» появились на игре клуба в масках с лицом Варди. Среди зрителей в маске сидел и сам нападающий английского клуба, дисквалифицированный на три матча по решению футбольной ассоциацией Англии (FA).
A simple pleasure in life — Jamie Vardy wearing a Jamie Vardy mask. pic.twitter.com/WZ1y4J8xGm
— Paddy Power (@paddypower) 26 декабря 2016 г.
Ранее, во время матча 17-го тура чемпионата Англии по футболу против «Сток Сити», Джейми Варди за грубый подкат против Мама Диуфа получил от судьи красную карточку, а после игры был дисквалифицирован FA на три матча.
Джеймс Варди — нападающий английского клуба «Лестер» отличающийся высокой скоростью и запоминающейся игрой. Он был куплен клубом в 2012 году за рекордные для полупрофессионального футболиста деньги — миллион фунтов. Кроме того Варди играл за сборную Англии по футболу.
«Лестер Сити» — чемпион Великобритании по футболу сезона 2015-16. В 2016 году, после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма», команда впервые прошла в Лигу Чемпионов, а после стала и чемпионом Англии. Это было первое чемпионство клуба за 38 лет существования.
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