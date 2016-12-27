Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войнах»

Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», скончалась 27 декабря. Это произошло после сердечного приступа. Ей было 60 лет.
Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 27, 2016
Сообщение о смерти Фишер сделали 27 декабря её родственники.
За день до этого она попала в отделение интенсивной терапии больницы Лос-Анджесела после сердечного приступа, который случился с ней в самолете.
Её состояние сначала оценивалось как критическое, но затем мать актрисы сообщила, что здоровье её дочери стабилизировалось.
Фишер стала известна в 70-е годы своей ролью принцессы Леи в трех эпизодах «Звездных войн». Она вернулась в 2015 году в актерский состав киноэпопеи в «Звездные войны: Пробуждение силы».
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