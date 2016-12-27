Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войнах»

Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ



— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 27, 2016



Сообщение о смерти Фишер сделали 27 декабря её родственники.За день до этого она попала в отделение интенсивной терапии больницы Лос-Анджесела после сердечного приступа, который случился с ней в самолете.Её состояние сначала оценивалось как критическое, но затем мать актрисы сообщила, что здоровье её дочери стабилизировалось.Фишер стала известна в 70-е годы своей ролью принцессы Леи в трех эпизодах «Звездных войн». Она вернулась в 2015 году в актерский состав киноэпопеи в «Звездные войны: Пробуждение силы».

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