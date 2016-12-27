ГКНБ: Слова Текебаева о «белизгейте» — «проявление истерики»



«Белизгейт»: Парламент и ГКНБ поспорили, был ли Текебаев заинтересован в продаже акций «Мегакома»



Текебаев: Дело против Саляновой — «попытка расправы над оппонентами»



Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов сказал в интервью радио «Азаттык», что пресс-конференция, которую дал журналистам лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, — это «проявление истерики».«В настоящее время продолжается проверка коррупционных проявлений по “Мегакому” в 2010-2012 годах. Возможно, данная работа и перспективы разоблачения стали причиной столь болезненной реакции со стороны лидера “Ата Мекена”», — сказал он.Текебаев сказал журналистам на пресс-конференции, что документы из Белиза, в которых говорится, что он и его соратники Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов были заинтересованы в продаже «Мегакома» в 2012 году — «грубая подделка» и «фальсификация».По словам депутата, спецслужбы используют эти документы, чтобы оказать давление на оппозицию. Он сказал, что одним из доказательств фальсификации является то, что паспортные данные фигурантов дела, указанные в документах, оформлены с грубыми ошибками.«Глава ГКНБ не знает происхождение документов, представленных президенту и общественности. На все наши запросы предоставить информацию, откуда он взял такие данные, он отказался [отвечать]. После этого мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы она дала юридическую оценку действиям главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева», — сказал Текебаев.В ноябре 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы (апостиль) из официальных органов Белиза, которые свидетельствовали о заинтересованности этих трех депутатов парламента в продаже еще не национализированной в 2012 году компании «Мегаком».

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