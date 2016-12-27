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Депутаты отклонили законопроект о биометрических паспортах, предложив доработать

Депутаты отклонили законопроект о биометрических паспортах, предложив доработать

Профильный комитет парламента отклонил в первом чтении законопроект о введении новых паспортов на основе биометрических данных. Депутаты предложили его доработать.

Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности отклонил в первом чтении законопроект «О национальных документах, удостоверяющих личность», который предусматривает введение биометрических паспортов.

Председатель комитета, депутат от фракции «Бир-Бол» Аскарбек Шадиев заявил, что выдача паспортов «превратилась в голый бизнес».

«Государственная регистрационная служба (ГРС) говорит, что никто не будет принуждать граждан производить замену действующего паспорта, но когда гражданин пойдет за какой-то справкой, его заставят поменять документ. Я против проекта», — сказал он.

Он задался вопросом, почему проект инициирует депутат Дастан Бекешев от фракции СДПК, а не правительство.

«Законопроект о регистрации иностранцев инициировало правительство, а все шишки полетели на депутатов, потому что мы его приняли. Сейчас примем данный проект, правительство снова выйдет сухим из воды», — сказал он.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев также предложил не поддерживать инициативу, если документы не будут выдаваться бесплатно. По его словам, стыдно, когда человек покупает документ, чтобы доказать, что он гражданин.

Он предложил не принимать законопроект пока не будет определен источник финансирования.

Депутат от фракции СДПК Тилектеш Исаев сказал, что законопроект сырой и требует доработки.

В справке обосновании сообщается, что введение биометрических паспортов нужно для внедрения Единого государственного реестра населения Кыргызстана.

«Принятие настоящего проекта закона позволит определить правовую основу документов, удостоверяющих личность, выдаваемых органами государственной власти Кыргызстана», — говорится в справке-обосновании.

Кроме того, в документе сообщается, что персональные и биометрические данные гражданина смогут использоваться как на территории Кыргызстана, так и за ее пределами.

Паспорта с микрочипами

ГРС весной 2016 года сообщила, что в 2017 году кыргызстанцам будут выдаваться новые паспорта с микрочипами.

Информация о национальности, семейном положении и месте проживания будет доступна только на микрочипах, встроенных в паспорт.

Микрочип паспорта будет привязан к водительскому удостоверению, пенсионной книжке, социальной страховке и банковскому счету.

Такие паспорта, по данным ГРС, позволят гражданам Кыргызстана получать услуги в госорганах, минуя бюрократию.

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  • Фото: Как будут выглядеть новые биометрические паспорта

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