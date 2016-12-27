Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК

Сегодня пока вышел с заседания комитета ЖК, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания!

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Пресс-служба парламента распространила сообщение, что информация об увольнении гардеробщицы не соответствует действительности.«О.Мамытову не увольняют, она продолжает исполнять обязанности гардеробщицы», — сказано в сообщении пресс-службы.Глава Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков написал своём твиттере 26 декабря, что гардеробщица в парламенте оставила свое рабочее место и написала записку, что каждый сам может взять свою куртку.«Сегодня пока вышел с заседания комитета Жогорку Кенеша, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания!» — написал он.