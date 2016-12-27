Текебаев: Белизские документы — «фальсификация»



«Белизгейт»: Парламент и ГКНБ поспорили, был ли Текебаев заинтересован в продаже акций «Мегакома»



Текебаев: Дело против Саляновой — «попытка расправы над оппонентами»



Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев. Его обвиняют в финансовой заинтересованности в продаже акций оператора «Мегаком»Текебаев показал 27 декабря во время пресс-конференции в парламенте документы, которые получили его юристы из Белиза.«В отличие от документов главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, эти документы официальные. Это первые документы, остальные будут поступать постепенно», — сказал он.Депутат считает, что спецслужбы пытаются оказывать давление на оппозицию, используя документы из Белиза. Он сказал, что в документах ГКНБ с грубейшими ошибками указаны паспортные данные фигурирующих лиц, в частности, депутата от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой.Текебаев сказал, что фирма «Авалон», которая управляла компанией Southfiled Management Inc, закрыта и является «мошеннической». Southfiled Management Inc, как предполагается, имела долю акций в компании «Мегаком» и принадлежала сыну свергнутого президента Максиму Бакиеву.«“Белизгейт” — это специальная операция, подготовленная ГКНБ совместно с сотрудниками закрытой фирмы [“Авалон”]», — сказал он.Он также сообщил, что представитель нотариальной конторы Wrobel&Co, которая заверяет документы, ничего из Белиза в Бишкек не отправлял. Подпись главы этой фирмы Раяна Ж. Вробеля стояла на документах, которые использует ГКНБ.«Цель наших юристов, согласно законам Белиза, добиться возбуждения уголовных дел в отношении лиц, которые подготовили поддельные документы. Сейчас они ведут работу по этому вопросу», — сказал он.Политик также сообщил, что требует тщательного расследования и уже обратился в Генеральную прокуратуру для изучения этой ситуации.«Глава ГКНБ не знает происхождение документов, представленных президенту и общественности. На все наши запросы предоставить информацию, откуда он взял такие данные, он отказался [отвечать]. После этого мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы она дала юридическую оценку действиям главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева», — сказал он.В ноябре 2016 года Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы (апостиль) из официальных органов Белиза, которые свидетельствовали о заинтересованности трех депутатов парламента в продаже еще не национализированной в 2012 году компании «Мегаком».В документах указывались имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» — Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

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