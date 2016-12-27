Фото: Виды Бишкека с крыш зданий

С этого ракурса Театр оперы и балета похож на здание, расположенное, например, в Стамбуле. Только белые гаргульи выдают не восточное происхождение архитектуры театра.Kloop.kg провел фотоэксперимент и попытался запечатлеть узнаваемые части города, его характерную архитектуру с необычного ракурса. Как оказалось, с определенного угла Ошский рынок выглядит как лодочный док, ТЭЦ — вылитый «Ходячий замок» Миядзаки, а центральная мечеть — дворец, списанный из мультфильмов Диснея.Дымящие трубы ТЭЦ напоминают нам о Ходячем замке волшебника Хоуло. Кажется замок вот-вот остановится, и где то у Аламединского рынка за покупками выйдет девочка-старушка Софи.Когда-нибудь Первомайский районный суд, мэрия Бишкека и Главархитектура заметят, как красиво здание суда. И, возможно, тогда оно будет отремонтировано, покрашено, а его архитектура порадует горожан былой красотой.Глядя на центральную мечеть, мы вспоминаем не то замок Золушки, не то дворец принцессы Жасмин. Ясно одно, нам мерещится нечто волшебное — из мира Диснея.Близость гор дезориентирует и внушает нам мысль, что фото сделано где-то в микрорайонах. И только арка выдает, что это здание на пересечении улицы Ибраимова и Чуй — в самом центре города.Есть что-то сказочное и грустное в этих башенках. Как будто в них заключены разлученные влюбленные, которые каждый день вынуждены смотреть друг на друга, стоя меж колонн. Но нет, в башенка заключены университет и банк. Никакой романтики.Тут мало необычного, признаем это. Но это взгляд на характерную архитектуру Бишкека — монотонную и серую.Бишкек, омываемый туманом. И горная гряда, похожая на спину Годзилы.Бишкек парк неузнаваем, если смотреть на него сверху. Правда, ничего волшебного в его бетонных коробках нет.Музыкальная школа имени Шубина похож на картонный макет юного архитектора.В очередной раз близость гор внушает нам, что фото сделано в микрорайонах. На самом деле это гряда домов-близнецов в Востоке-5.Жаль, что многоквартирные дома Бишкека не отличаются изяществом и красотой. Сверху они выглядят совсем как пластиковые поделки.Не знай мы наверняка, что на фото Ошский рынок, мы были бы уверены, что это лодочные доки торгового городка.С этого ракурса Театр оперы и балета похож на здание, расположенное, например, в Стамбуле. Только белые гаргульи выдают не восточное происхождение архитектуры театра.

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