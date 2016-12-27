Памирские кыргызы смогут учиться в Кыргызстане

Меморандум «О взаимном сотрудничестве в области решений проблем этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире» был подписан между странами 25 декабря 2016 года.До этого Афганистан не давал свое согласия на обучение и возвращение этнических кыргызов на историческую родину.Благодаря подписанному документу, дети памирских кыргызов вместе с родителями смогут приехать в Кыргызстан для получения образования. Правда дата отправления памирцев в Кыргызстан еще не определена.Для воплощения идеи в силу нужно решить проблему с паспортами.По данным миграционной службы у 95% памирцев нет документов, удостоверяющих личность, или есть только внутренние паспорта, не позволяющие пересекать границу. Для того, чтобы дать возможность памирским детям получить образование в Кыргызстане, их нужно обеспечить загранпаспортами.Сотрудник миграционной службы Жыпара Мамытова говорит, что решение проблемы зависит от Афганистана.«Это будет зависеть от афганской власти. Если они им выдадут загранпаспорта, то мы хоть завтра предоставим им обучение», — сказала она.Ввиду слабого здоровья памирских кыргызов, проживающих в горах Афганистана в трудных условиях, в проект вовлечено и министерство здравоохранения. По заданию аппарата правительства министерство в течение недели должно разработать план мероприятий по работе с памирцами.Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

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