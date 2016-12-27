Объем денежных переводов мигрантов из России увеличивается

Центральный банк России сообщил о росте денежных переводов мигрантов из Кыргызстана на родину в 2016 году. Одной из причин роста ЦБР называет ослабление кризиса в России. Эксперты Центробанка ожидают, что к концу года объем денежных переводов достигнет показателей 2013-2014 годов.Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи — Замира Кожобаева.1,9 миллиарда из России
За девять месяцев текущего года, по данным Центрального банка России, кыргызские мигранты отправили на родину через банки 1,286 млрд долларов. За год объем переводов вырос на 21%, но по сравнению с аналогичным периодом 2013-го он меньше на 16%.
Тем временем, Национальный банк КР сообщает, что из-за рубежа по итогам 10 месяцев кыргызстанцы перевели на родину 1,94 млрд долларов. В том числе, 1,9 млрд из России, три млн – из США, менее 500 тысяч долларов переведено из Казахстана.
Рост объема переводов подтверждают и сами мигранты. Кыргызстанец в России Азизбек Асабала
делится, что в прошлом году в России чувствовалось сильное влияние кризиса, росла безработица:— По приезде из Кыргызстана в прошлом году брался за любую работу, было трудно ее найти. Домой отправлял всего по две-три тысячи рублей в месяц. В этом году ситуация намного лучше. Получается переводить родным уже от 10 до 20 тысяч рублей.Работу легче найти
Кыргызские мигранты
На вопрос, сказалось ли вступление Кыргызстана в ЕАЭС на их доходах, мигранты чаще отвечают отрицательно. Более того, проверки иностранных рабочих только усилились, отмечают они. Азизбек Асабала не видит прямой связи между вступлением Кыргызстана в альянс и ростом доходов мигрантов. Но, по его словам, после кризиса в Москве стало легче найти работу, поэтому и число мигрантов из Кыргызстана растет:
— Сейчас трудоустроиться могут даже те, кто не владеет русским языком. Потому как очень много кафе, столовых, салонов красоты и даже рынков открывают наши соотечественники. Достаточно много кыргызстанцев нажили здесь состояние. Большую часть наших мигрантов составляет молодежь. Некоторые приезжают сразу после окончания школы, некоторые – еще до окончания. Заработанные деньги они также отправляют домой, своим родителям.
В то же время журналист Мадина Жапарова
, работающая в Москве уже несколько лет, считает, что членство в ЕАЭС значительно смягчило отношение к кыргызским мигрантам и облегчило условия трудоустройства:— Перед вступлением в союз мигрантам было действительно сложно. Сейчас уже все стабилизировалось. Если раньше кыргызстанцы делали ту же работу, что и мигранты из Узбекистана и Таджикистана, то сейчас у наших условия получше. Многие работают поварами, зарабатывают не менее 30 тысяч рублей. Некоторые больше – 40-50-60 тысяч рублей. В прошлом году кризис и экономические санкции действительно сказались на доходах мигрантов. Но в этом году уже чувствуется рост. Например, «оживает» строительный сектор, где, в основном, работают наши молодые ребята.
Пик денежных переводов мигрантов из России в Кыргызстан пришелся на 2013-2014 годы, когда их объемы достигали двух млрд долларов. В 2013 году мигранты отправили на родину два млрд 80 млн долларов, в 2014-ом – два млрд 26 млн.
В 2015 году денежные переводы сократились в два раза вследствие кризиса в России и девальвации рубля. За год мигранты отправили домой всего 1,1 млрд долларов.
Россия в некоторой степени уже пережила экономический кризис, что благоприятно сказывается на мигрантах, считает отечественный экономист Айылчы Сарыбаев
:
— В прошлом году Россия испытывала сильный кризис из-за введенных санкций. Производство не росло, строительный сектор встал. Повсеместно наблюдалось сокращение, люди оказывались без работы. Эффективная политика Путина позволила нарастить производство, что привело к увеличению рабочих мест. Особенно много предложений для низкооплачиваемых трудовых ресурсов, например, для мигрантов из Кыргызстана.
Большую часть кыргызстанцев в России составляет молодежь от 18 до 35 лет, которая обычно едет в миграцию, чтобы заработать на строительство дома и создания семьи. Поэтому большую часть денег молодые люди отправляют домой.Судьба «Кенч-Казына»
Кыргызские мигранты
В прошлые годы в обществе часто ходили разговоры о том, что заработанные потом мигрантов деньги проедают их родственники на различных торжествах и тоях. В связи с этим, бизнес-ассоциация ЖИА предложила направить деньги мигрантов на создание в Кыргызстане предприятий. Но сами мигранты предложение не поддержали. По мнению предпринимателя Гульжигита Исакова
, проект бизнес-ассоциации был предложен в разгар кризиса, поэтому и не смог найти поддержки мигрантов:— Было предложено создать акционерное общество под названием «Кенч-Казына». Идея хорошая, но она была озвучена в момент общемирового экономического кризиса. В России были введены санкции, поэтому мигранты решили сохранить свои деньги и не стали покупать акции компании. Наверное, в этом вся причина.
Инициатива должна была быть поддержана на государственном уровне, считает экономист Айылчы Сарыбаев:— Правительство должно было выступить гарантом того, на какие цели будут направляться деньги и как их будут возвращать. Мы и без того постоянно привлекаем заемные средства. А можно было эффективно распорядиться существующими деньгами наших мигрантов под гарантии правительства. К сожалению, этого не произошло. Кто захочет отдать свои деньги без каких-либо гарантий?
По данным Центробанка России, объемы переводов узбекских и таджикских мигрантов, напротив, снизились. За девять месяцев в Узбекистан было отправлено всего 2,013 млрд долларов, что на 14,4% меньше прошлогодних показателей и меньше половины объема 2013 года, когда переводы достигли 6,5 млрд долларов.
В Таджикистан за девять месяцев этого года из России переведено 1,432 млрд долларов. За этот период в прошлом году было переведено на 14,5% больше средств. А в 2013 году таджикские мигранты отправили на родину около четырех млрд долларов США.
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