Против Саляновой возбуждено дело из-за лицензии Елисеева

О возбуждении дела стало известно 26 декабря — об этом сообщила Генеральная прокуратура. Дело возбуждено по части 4 статьи 304 — злоупотребление должностным положением.По сообщению надзорного органа, дело возбуждено по материалам, собранным Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ), и связано с выдачей лицензии юристу Алексею Елисееву, соратнику Максима Бакиева.В 2010 году Салянова занимала должность министра юстиции, и в период её работы ведомство возобновило срок действия адвокатской лицензии Елисеева.Уголовное дело по этому факту Генеральная прокуратура возбудила еще в конце ноября. Тогда главный надзорный орган утверждал, что лицензия Елисеева была возобновлена незаконно.Расследованием дела Саляновой будет заниматься Следственное управление Генеральной прокуратуры. Сама Салянова также занимала должность генерального прокурора с 2011 по 2015 год.Депутат сказала радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления, и что она будет защищать свои интересы в рамках законодательства.«Наверное, они собрали материалы в удобном для себя ракурсе. С ними тоже нужно ознакомиться. Не знаю какие у них имеются материалы, у кого какие показания брали. Я до этого тоже говорила о принуждении к даче показаний. Теперь ознакомимся с материалами», — сказала она.Сейчас Салянова находится в оппозиции к действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву. С ним начались разногласия, когда действующие власти обвинили мужа Саляновой в махинациях при поставке угля.Затем конфликт с Атамбаевым усилился, когда Салянова вошла во фракцию «Ата Мекен» и поддержала её лидера, оппозиционного политика Омурбека Текебаева, в разногласиях вокруг конституционных поправок.Алексея Елисеева приговорили в Кыргызстане к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций».Елисеева связывают с сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максимом. Юрист был соратником Бакиева-младшего по Центральному агентству по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиева.

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