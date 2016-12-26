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Против Саляновой возбуждено дело из-за лицензии Елисеева

Против Саляновой возбуждено дело из-за лицензии Елисеева

Генеральная прокуратура возбудила дело против депутата «Ата Мекена» Аиды Саляновой. Дело связано с выдачей лицензии приближенному к Максиму Бакиеву юристу Алексею Елисееву.

О возбуждении дела стало известно 26 декабря — об этом сообщила Генеральная прокуратура. Дело возбуждено по части 4 статьи 304 — злоупотребление должностным положением.

По сообщению надзорного органа, дело возбуждено по материалам, собранным Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ), и связано с выдачей лицензии юристу Алексею Елисееву, соратнику Максима Бакиева.

В 2010 году Салянова занимала должность министра юстиции, и в период её работы ведомство возобновило срок действия адвокатской лицензии Елисеева.

Уголовное дело по этому факту Генеральная прокуратура возбудила еще в конце ноября. Тогда главный надзорный орган утверждал, что лицензия Елисеева была возобновлена незаконно.

Расследованием дела Саляновой будет заниматься Следственное управление Генеральной прокуратуры. Сама Салянова также занимала должность генерального прокурора с 2011 по 2015 год.

Депутат сказала радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления, и что она будет защищать свои интересы в рамках законодательства.

«Наверное, они собрали материалы в удобном для себя ракурсе. С ними тоже нужно ознакомиться. Не знаю какие у них имеются материалы, у кого какие показания брали. Я до этого тоже говорила о принуждении к даче показаний. Теперь ознакомимся с материалами», — сказала она.

Сейчас Салянова находится в оппозиции к действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву. С ним начались разногласия, когда действующие власти обвинили мужа Саляновой в махинациях при поставке угля.

Затем конфликт с Атамбаевым усилился, когда Салянова вошла во фракцию «Ата Мекен» и поддержала её лидера, оппозиционного политика Омурбека Текебаева, в разногласиях вокруг конституционных поправок.

Алексея Елисеева приговорили в Кыргызстане к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций».

Елисеева связывают с сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максимом. Юрист был соратником Бакиева-младшего по Центральному агентству по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ).

Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиева.


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