Фото: Что осталось от Center Bar после пожара

Пожар разгорелся в техническом помещении бара на втором этаже здания на пересечении Исанова и проспекта Чуй. В этом здании в советское время располагался салон красоты «Айпери» — под этим названием место известно и по сей день.Из технического помещения огонь перекинулся на основной зал. В этот день в заведении проводилась генеральная предновогодняя уборка, и поэтому никто из посетителей не пострадал.Администратор бара Алик Ахметов сказал Kloop.kg, что пожар начался из-за неизвестной горящей смеси, которая капала с потолка.«Сотрудники, которые убирались вчера в зале, сообщили о задымлении. Мы поднялись к очагу задымления в техническое помещение рядом с залом. Сотрудники обнаружили, что с потолка помещения капает горящая смесь. Смесь начала капать на вещи, и оттуда огонь начал распространяться», — сказал он.Задымление здания было видно на улице, потому что огонь начал распространяться вверх по шахте и вырвался на крышу.«Там находятся шахты коммуникаций, и видимо оттуда пожар вырвался в зал. Это единственное место, куда мог вырваться огонь. Мы понесли довольно большой материальный ущерб. Сейчас здесь работают эксперты, выясняют причину возгорания. В ближайшее время, надеюсь, достоверная информация появится», — сказал он.От огня пострадало около 50 процентов помещения Center Bar. Сотрудники находящегося по соседству LiveBar Rooms сообщили, что их заведение не пострадало.Сообщение о задымлении бара поступило в пожарную службу в 14:20. На ликвидацию огня прибыло четыре пожарных расчета — они локализовали возгорание уже к 15:54. Полностью пожар потушили лишь семь часов спустя — в 21:14.В баре сгорела техника, мебель, детали интерьера, обсыпавшийся потолок кусками лежит на обгоревших столах и креслах. Посреди бара одиноко стоит нетронутая новогодняя елка с подарками.Причины пожара и нанесенный ущерб выясняются.

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