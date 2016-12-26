Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе

Впервые в истории КВН чемпионом Высшей лиги стала команда из Кыргызстана — «Азия Микс» обошла остальных финалистов 24 декабря и победила в сезоне 2016 года.«Азия Микс» — первая команда из Кыргызстана, которая завоевала высшую награду в КВН. Кроме того, это первый за последние 10 лет чемпион Высшей лиги не из России.Однако Эрмек не смог приехать на игру и в этом образе на сцену вышел Эльдияр. Позже, после основания «Азии Микс», образ Бакыта вернули его автору Эрмеку.В 2008 году Эльдияр покинул казахскую команду и отправился на телевидение — он играл вместе с будущим сценаристом сериала «Кухня» Жаннатом Керимбаевым в юмористическом проекте «Лига наций». Кыргызских КВНщиков признали лучшими в проекте.После «Лиги наций» Кененсаров начал заниматься возрождением КВН в Кыргызстане. Он создал творческое объединение «KG Club» и в 2010 году запустил скетчком «Большие люди», который приносит популярность множеству молодых КВНщиков.Авторская группа «KG Club» становится основным ядром команды «Азия Микс».В 2009 году на свет появилась «Азия Микс». Первое успешное выступление команды за пределами Кыргызстана было в 2011 году в Сочи — тогда «Азия Микс» впервые представила широкой публике образ Бакыта.В 2012 году «Азия Микс» побеждает в ⅛ финала Первой лиги КВН, но не самое успешное выступление заставляет команду задуматься и кардинально поменять стиль игры.Изменения — трансформация образов, смена музыки, новые шутки — идут на пользу команде и позволяют ей стать чемпионами Первой лиги КВН. Победа открывает «Азии Микс» дорогу в Высшую лигу.В Высшей лиге КВН кыргызская команда начинает играть с 2013 года. «Азия Микс» начинает позиционировать себя, как «сборную азиатских национальностей».В 2013 и 2014 годах команда не доходит до полуфинала. В 2013 году команда проигрывает в ¼ командам «КэмБридж», «Город Пятигорск» и «Факультет журналистики». В ¼ «Азия Микс» проигрывает и в 2014 году — ее соперниками по игре были команды «Союз», «Сборная города Мурманска», «Саратов» и «Молодость».К 2015 году состав команды меняется и появляется та «Азия Микс», которую сейчас все знают. На сцене новые образы — узбекская актриса, таджикский певец, казахский шаман и кыргызский студент-хипстер. Фронтменами команды остались братья Кененсаровы.Но в 2015-м команда немного не дотянула и выбыла из полуфинала, уступив команде из Дагестана. В том же году команда завоевала Большой КиВиН в темном, третью по значимости награду в мире КВН.2016 год. Сезон триумфа и победы «Азии Микс».В начале года команда отправилась на фестиваль в Сочи, где во втором туре к команде присоединился кыргызский юморист Аким Карасаев. К этому моменту он добился известности в качестве участника юмористического шоу на телеканале ТНТ.Игра «Азии Микс» в Сочи строилась на решении Кененсарова завершить путь команды в КВН. Но в конце игры капитан команды доверил будущее «Азии Микс» зрителям — он предложил им проголосовать, продолжить ли команде выступать в КВН или нет.Зрительский зал единогласно проголосовал за то, чтобы команда дальше боролась за победу. И этот выбор стал решающим в успехе «Азии Микс».По итогам второго тура сочинского фестиваля команда из Кыргызстана прошла в новый сезон Высшей лиги КВН. «Азия Микс» дошла до финала и в борьбе за чемпионство обыграла казахскую команду «Спарта», сборную Московского цирка и сборные городов Мурманск и Ярославль.Всего «Азия Микс» набрала 10,9 баллов, опередив «спартанцев» на 0,3 балла. В качестве приза «Азия Микс» получила денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.

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