Авторизация
 
  • 11:43 – Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии 
  • 11:43 – Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ 
  • 11:43 – Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости 
  • 11:43 – Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото 


Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе

Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе

Кыргызская команда «Азия Микс» добилась высшего достижения в КВН — стала чемпионом Высшей лиги. Как же команда из Кыргызстана прошла путь от своего создания до победы?

Впервые в истории КВН чемпионом Высшей лиги стала команда из Кыргызстана — «Азия Микс» обошла остальных финалистов 24 декабря и победила в сезоне 2016 года.

«Азия Микс» — первая команда из Кыргызстана, которая завоевала высшую награду в КВН. Кроме того, это первый за последние 10 лет чемпион Высшей лиги не из России.



Однако Эрмек не смог приехать на игру и в этом образе на сцену вышел Эльдияр. Позже, после основания «Азии Микс», образ Бакыта вернули его автору Эрмеку.

В 2008 году Эльдияр покинул казахскую команду и отправился на телевидение — он играл вместе с будущим сценаристом сериала «Кухня» Жаннатом Керимбаевым в юмористическом проекте «Лига наций». Кыргызских КВНщиков признали лучшими в проекте.



После «Лиги наций» Кененсаров начал заниматься возрождением КВН в Кыргызстане. Он создал творческое объединение «KG Club» и в 2010 году запустил скетчком «Большие люди», который приносит популярность множеству молодых КВНщиков.

Авторская группа «KG Club» становится основным ядром команды «Азия Микс».



Эпоха «Азии Микс»

В 2009 году на свет появилась «Азия Микс». Первое успешное выступление команды за пределами Кыргызстана было в 2011 году в Сочи — тогда «Азия Микс» впервые представила широкой публике образ Бакыта.

В 2012 году «Азия Микс» побеждает в ⅛ финала Первой лиги КВН, но не самое успешное выступление заставляет команду задуматься и кардинально поменять стиль игры.

Изменения — трансформация образов, смена музыки, новые шутки — идут на пользу команде и позволяют ей стать чемпионами Первой лиги КВН. Победа открывает «Азии Микс» дорогу в Высшую лигу.



В Высшей лиге КВН кыргызская команда начинает играть с 2013 года. «Азия Микс» начинает позиционировать себя, как «сборную азиатских национальностей».

В 2013 и 2014 годах команда не доходит до полуфинала. В 2013 году команда проигрывает в ¼ командам «КэмБридж», «Город Пятигорск» и «Факультет журналистики». В ¼ «Азия Микс» проигрывает и в 2014 году — ее соперниками по игре были команды «Союз», «Сборная города Мурманска», «Саратов» и «Молодость».



К 2015 году состав команды меняется и появляется та «Азия Микс», которую сейчас все знают. На сцене новые образы — узбекская актриса, таджикский певец, казахский шаман и кыргызский студент-хипстер. Фронтменами команды остались братья Кененсаровы.

Но в 2015-м команда немного не дотянула и выбыла из полуфинала, уступив команде из Дагестана. В том же году команда завоевала Большой КиВиН в темном, третью по значимости награду в мире КВН.



2016: Год побед

2016 год. Сезон триумфа и победы «Азии Микс».

В начале года команда отправилась на фестиваль в Сочи, где во втором туре к команде присоединился кыргызский юморист Аким Карасаев. К этому моменту он добился известности в качестве участника юмористического шоу на телеканале ТНТ.



Игра «Азии Микс» в Сочи строилась на решении Кененсарова завершить путь команды в КВН. Но в конце игры капитан команды доверил будущее «Азии Микс» зрителям — он предложил им проголосовать, продолжить ли команде выступать в КВН или нет.

Зрительский зал единогласно проголосовал за то, чтобы команда дальше боролась за победу. И этот выбор стал решающим в успехе «Азии Микс».

По итогам второго тура сочинского фестиваля команда из Кыргызстана прошла в новый сезон Высшей лиги КВН. «Азия Микс» дошла до финала и в борьбе за чемпионство обыграла казахскую команду «Спарта», сборную Московского цирка и сборные городов Мурманск и Ярославль.

Всего «Азия Микс» набрала 10,9 баллов, опередив «спартанцев» на 0,3 балла. В качестве приза «Азия Микс» получила денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163542-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 397
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 356
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 835
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 783
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 763
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 631
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 603
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 556
  • 0
Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии
  • 11:43
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ
  • 11:43
  • 0
  • 0
Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости
  • 11:43
  • 0
  • 0
Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото
  • 11:43
  • 0
  • 0
Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола
  • 11:40
  • 0
  • 0
Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе
  • 11:19
  • 0
  • 0
Джордж Майкл таинственная смерть: что стало причиной гибели
  • 10:54
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото: «Золотой петух» - абсолютно новый салат
  • 10:54
  • 0
  • 0
Был ли теракт на борту Ту-154: версии крушения 25.12.2016 и мнение о трагедии
  • 11:43
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа ТУ 154: выяснились новые причины крушения самолета Минобороны РФ
  • 11:43
  • 0
  • 0
Крушение самолета 25 декабря 2016 в Сочи: фото и видео, последние новости
  • 11:43
  • 0
  • 0
Доктор Лиза (Елизавета Глинка) биография, семейное положение, фото
  • 11:43
  • 0
  • 0
Ученые назвали три самых опасных продукта для праздничного стола
  • 11:40
  • 0
  • 0
Чемпионы КВН: Как «Азия Микс» шла к победе
  • 11:19
  • 0
  • 0
Джордж Майкл таинственная смерть: что стало причиной гибели
  • 10:54
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото: «Золотой петух» - абсолютно новый салат
  • 10:54
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров