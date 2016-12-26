Умер певец Джордж Майкл

Джордж Майкл скончался в собственном доме в графстве Оксфордшир в Англии. О его смерти сообщил издатель.По данным полиции, в смерти музыканта не было ничего подозрительного. Семья Джорджа Майкла пока не дает никаких комментариев о его смерти.Декабрь Джорд Майкл посвятил работе над своим седьмым студийным альбомом. Он работал с продюсером Naughty Boy. О том, была ли закончена запись нового альбома пока ничего неизвестна. Последний альбом музыканта Symphonica вышел в 2014 году.Джордж Майкл — известный британский певец, лауреат премии Gremmy, продавший более 100 миллионов копий своих альбомов.Настоящее имя Джорджа — Йоргос Кириакос Панайоту. Известным он стал в в 1980-х, когда выступал в дуэте Wham!Именно группе Wham! принадлежит один из самых узнаваемых рождественских хитов.Главное фото: The Daily Beast

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