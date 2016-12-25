Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?





Названы имена членов съемочной группы телеканала «Звезда» на борту Ту-154

25 декабря 2016, 10:18

Телеканал «Звезда» публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора — Валерий Ржевский.



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