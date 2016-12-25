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Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?

Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?

Фото: Антон Громов / LiveJournalСамолет Минобороны России рухнул в море в районе города Сочи. Среди 92 пассажиров — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза», и музыкальный ансамбль имени Александрова.

Кратко:



— Минобороны сообщило, что Ту-154 разбился в Черном море в районе Сочи;

— На борту самолета находилось 92 человека, в том числе военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для российских военных;

— Среди погибших — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза»;

— Найдено место крушения и тела семи погибших;

— Источники российских информагентств сообщают, что самолет упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота.




Подробно:



Как сообщило Минобороны России, самолет Ту-154 упал в Черное море в районе города Сочи.

Самолет Ту-154 вылетел из Подмосковья в Сирию, остановился для дозаправки в Сочи и разбился спустя семь минут после взлета.

На борту находилось 92 человека, среди них были военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты собирались дать на российской авиабазе Хмеймим новогодний концерт.

«При выполнении планового перелета с аэродрома, в [районе] города Адлер в 5:40 пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа», — сообщает информагентство Интерфакс.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

Жертвы крушения

Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?
Фото: НТВ
На месте крушения найдены тела семи погибших. Опознаны тела Артура Лебедева и Нины Зотовой.

Источник сообщает, что обнаружено семь тел погибших при крушении Ту-154https://t.co/HdJBUJUiS2

— ТАСС (@tass_agency) 25 декабря 2016 г.



Всего на борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, состоящего из 68 человек.

Валерий Яковлевич Компаниец работал замруководителя ансамбля с 1982 по 1993 годы. Облетел с ним полмира. У входа в здание преклонил колени pic.twitter.com/bNc5jgXbwI

— Александр Рогоза (@rogozavr) 25 декабря 2016 г.



Солист ансамбля Вадим Ананьев не поехал со своими коллегами из-за рождения сына. Только потому он остался жив.

Солист ансамбля Александрова Вадим Ананьев: У меня родился сын, и я остался дома, а не полетел вместе с коллегамиhttps://t.co/DWMyZe0rVB

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.



В списке пассажиров была и общественный деятель Елизавета Глинка (Доктор Лиза, врач, получивший известность после вывоза детей с украинской территории во время боевых действий на Донбасе). Это подтвердил ее супруг.

Всё, Глеб подтвердил :- (( pic.twitter.com/PgSIZ1dKXR

— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 декабря 2016 г.



В пресс-службе Первого канала подтвердили, что среди пассажиров было трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR

— Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.



Телеканал «Звезда» также сообщил, что на борту разбившегося Ту-154 также находились три сотрудника телеканала их телеканала: корреспондент телеканала Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.









Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?

Телеканал «Звезда»

Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?

Названы имена членов съемочной группы телеканала «Звезда» на борту Ту-154


25 декабря 2016, 10:18
Телеканал «Звезда» публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора — Валерий Ржевский.

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НТВ также подтвердили гибель своих сотрудников.



Фото: Антон Громов / LiveJournal

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