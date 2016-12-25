Российский самолет Ту-154 упал в Черное море. Что известно?

Фото: Антон Громов / LiveJournalСамолет Минобороны России рухнул в море в районе города Сочи. Среди 92 пассажиров — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза», и музыкальный ансамбль имени Александрова.
Кратко:
— Минобороны сообщило, что Ту-154 разбился в Черном море в районе Сочи;
— На борту самолета находилось 92 человека, в том числе военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для российских военных;
— Среди погибших — операторы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза»;
— Найдено место крушения и тела семи погибших;
— Источники российских информагентств сообщают, что самолет упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота.
Подробно:
Как сообщило Минобороны России, самолет Ту-154 упал в Черное море в районе города Сочи.
Самолет Ту-154 вылетел из Подмосковья в Сирию, остановился для дозаправки в Сочи и разбился спустя семь минут после взлета.
На борту находилось 92 человека, среди них были военные, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты собирались дать на российской авиабазе Хмеймим новогодний концерт.
«При выполнении планового перелета с аэродрома, в [районе] города Адлер в 5:40 пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа», — сообщает информагентство Интерфакс.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
Жертвы крушения
Фото: НТВ На месте крушения найдены тела семи погибших. Опознаны тела Артура Лебедева и Нины Зотовой.
Источник сообщает, что обнаружено семь тел погибших при крушении Ту-154https://t.co/HdJBUJUiS2
— ТАСС (@tass_agency) 25 декабря 2016 г.
Всего на борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, состоящего из 68 человек.
Валерий Яковлевич Компаниец работал замруководителя ансамбля с 1982 по 1993 годы. Облетел с ним полмира. У входа в здание преклонил колени pic.twitter.com/bNc5jgXbwI
— Александр Рогоза (@rogozavr) 25 декабря 2016 г.
Солист ансамбля Вадим Ананьев не поехал со своими коллегами из-за рождения сына. Только потому он остался жив.
Солист ансамбля Александрова Вадим Ананьев: У меня родился сын, и я остался дома, а не полетел вместе с коллегамиhttps://t.co/DWMyZe0rVB
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.
В списке пассажиров была и общественный деятель Елизавета Глинка (Доктор Лиза, врач, получивший известность после вывоза детей с украинской территории во время боевых действий на Донбасе). Это подтвердил ее супруг.
В пресс-службе Первого канала подтвердили, что среди пассажиров было трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.
На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR
— Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.
Телеканал «Звезда» также сообщил, что на борту разбившегося Ту-154 также находились три сотрудника телеканала их телеканала: корреспондент телеканала Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.
Телеканал «Звезда»
Названы имена членов съемочной группы телеканала «Звезда» на борту Ту-154
25 декабря 2016, 10:18 Телеканал «Звезда» публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи. Корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора — Валерий Ржевский.
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НТВ также подтвердили гибель своих сотрудников.
Фото: Антон Громов / LiveJournal
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