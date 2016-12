Педофилия в детском спорте: Скандалы, которые потрясли нас в 2016 году

В качестве иллюстрации использован кадр из сериала «Гимнастки» (Make It or Break It).В августе этого года, в преддверии Олимпийских Игр в Рио, в Америке вспыхнул скандал. Журналисты газеты Indianapolis Star опубликовали статью, в которой привели факты наличия сексуального домогательства тренеров к юным гимнасткам.Эта статья вызвала широкий резонанс и множество вопросов к федерации гимнастики США. Но ее глава Стив Пенни все обвинения в том, что федерация многие годы покрывает тренеров-педофилов, категорически отрицает.В гимнастику девочки попадают в 3-4 года, а возрастной порог для участия в Олимпиаде — 16 лет. Тренер для каждой семьи здесь «друг и надежда» на медали и успех ребенка. От него же зависит и репутация федерации.По словам журналистов, американская федерация гимнастики многие годы никак не реагировала на жалобы пострадавших девочек и их родителей. Все заявления складывались в отдельную папку, которую никто никогда не открывал. К 2006 году жалоб в папке набралось на 54 человек, сколько таких жалоб поступило после — неизвестно.«В прокуратуре были шокированы. Они не представляли, что такое может быть. Моей дочери сейчас 26 лет. А это происходило, когда ей было 10-11. И федерация до сих пор ничего не сделала, чтобы это остановить», — говорит Джин Робинсон, мать одной из пострадавших.Заявления писались о сексуальных домогательствах, совращении несовершеннолетних, публикации детской порнографии. Однако тренеры уверяли девочек, что все это необходимо для того, чтобы лучше узнать об их физических способностях, с целью грамотнее организовать тренировки.Тренера Марвина Шарпа арестовали в 2015 году. Он покончил с собой в камере. Фото: Indianapolis StarПодняв архивы, журналисты узнали о 368 случаях домогательств к юным спортсменкам за последние 20 лет. Федерация гимнастики, желая сохранить имидж своего вида спорта, не передавала властям заявления родителей. Максимум — тренер менял зал, но работать с детьми не переставал.Например, Марвин Шарп — лучший тренер 2010 года. Заявления на его имя начали поступать в 2011 году. Однако федерация предпочла не обращать на них внимание. Шарп продолжал работать тренером вплоть до дня своего ареста в 2015 году.Или Джеймс Белл. На него начали поступать жалобы еще в 90-х годах, однако арестовали его только в 2015.«Неважно, кого ты хочешь защитить, неважно, что эти тренеры – часть организации. Вы хотели спасти репутацию организации. А как насчет того, чтобы спасти меня?», – говорит Карлин Брицке, одна из подопечных Белла.Несколько тренеров уже получили свои сроки, однако ясно, что это далеко не конец истории. Жертвы тренеров-педофилов все чаще заявляют о себе и призывают сделать то же самое тех, кто все еще скрывает факты домогательства.Тренер Барри Беннел годами подвергал насилию юного футболиста и даже женился на его сестре.В конце ноября на родине футбола разразился грандиозный скандал. Все началось с заявления экс-игрока «Крю Александра», «Бери» и «Шэффилд Юнайтед» — 43-летнего Энди Вудворда.В интервью британской телерадиовещательной корпорации (BBC) Вудворд признался, что будучи воспитанником «Крю Александры», в течение четырех лет подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера — Барри Беннела.«Я играл в футбол, а тренер предложил провести несколько тренировок с ним. Началось все с нескромных прикосновений, а потом он изнасиловал меня», — сказал футболист.Когда мальчику было 14, тренер-педофил женился на его 16-летней сестре. По словам Вудворда, этот факт окончательно подкосил его психику. Он не мог рассказать о насилии взрослым, так как Беннел грозился тем, что это поставит крест на его карьере футболиста.Признаться он смог только сейчас, спустя много лет, когда Беннел сидит за решеткой.Известно, что еще в 90-х, когда Беннел работал в «Крю Александра», родители юных футболистов уже заявляли о сексуальном насилии в отношении их детей. Но он не был уволен с поста, его просто перестали оставлять с детьми наедине. Позже тренера-педофила все же посадили.Через несколько дней после признания Вудворда, о домогательствах со стороны Беннела рассказал другой бывший игрок «Крю Александры» 44-летний Стив Уолтерс.В интервью The Guardian Уолтерс признался в том, что так же как и Вудворд подвергался насилию со стороны тренера. Будучи одним из самых перспективных молодых футболистов, он не мог рассказать о домогательствах со стороны влиятельного тренера, боясь за свою карьеру.В 17 лет у Уолтерса было обнаружено тяжелое заболевание, которое, по мнению врачей, могло быть передано лишь половым путем. И как итог: вместо лучших клубов Англии, молодой футболист скатился в низшие дивизионы, а сильнейшая психологическая травма привела к нескольким попыткам суицида.Шокирующих признаний становилось все больше с каждым днем. На специальную горячую линию, открытую после начала скандала, в первый же день поступило более сотни звонков.Стив Уолтерс нашел в себе силы признаться в том, что подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера. Фото: The GuardianСреди имен насильников был не только Беннел, что позволяет говорить уже об общенациональном масштабе.Футбольная ассоциация Англии объявила о начале собственного расследования этих дел. Как сообщается, случаи насилия над детьми были зафиксированы в «Манчестер Сити», «Сток Сити», «Ньюкасле» и других клубах высшего английского дивизиона.The Telegraph утверждает, что клубы вполне могли знать о существующих в юношеских командах проблемах, однако решили просто заплатить молодым игрокам за молчание.На данный момент расследование по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним продолжается и оно непрерывно пополняется новыми фактами и признаниями.Речь может идти не только о футболе, но и о других видах спорта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163334-news.html