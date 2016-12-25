Авторизация
 
  • 09:43 – Фазенда на Первом выпуск 25/12/2016 смотреть онлайн 
  • 09:43 – Перезагрузка на ТНТ (4 сезон 49 выпуск) 25.12.2016 смотреть онлайн 
  • 09:43 – Своя игра последний выпуск 25.12.2016 смотреть онлайн 
  • 09:43 – Дом2 4612 Дневной эфир 25 декабря 2016 смотреть онлайн 


МЧС проведет принудительный спуск лавин на опасных участках трасс Кыргызстана

МЧС проведет принудительный спуск лавин на опасных участках трасс Кыргызстана

Трассы Кыргызстана, связывающие столицу с областями, будут перекрываться с 25 по 29 декабря на некоторых своих участках. По данным МЧС, каждое перекрытие не займет более двух часов — за это время будет проведен принудительный спуск лавин.

Искусственный спуск снежных лавин будет проводиться на трассах Бишкек — Ош, Мырзаке — Кара-Кульжа — Алай-Куу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр, Красная Горка — Ак-Таш, Нарын — Казарман, Каракол — Энильчек и Барскоон — Ак-Шыйрак.

Как сообщила сотрудница пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Эльмира Шерипова, трассы будут перекрываться на разных участках во время искусственно вызванного схода лавин не более чем на два часа.

«На месте будут находиться сотрудники милиции, если вдруг снежная масса пойдет — они оцепят дорогу и очистят ее. Обстрелы будут проводиться с привлечением артиллерийского расчета Генерального штаба. Контролировать все это будет оперативная группа МЧС», — сказала она.

Шерипова добавила, что искусственный спуск лавин проводится для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий и жертв от резкого схода лавин на дорогу.

«Мы каждый год с декабря до февраля проводим обстрел участков, которые представляют угрозу. Наши лавинщики работают совместно с гидрометцентром Кыргызстана. Они определяют степень осадков и знают, когда они превышают норму. Специалисты проводят спуск лавин, оцепляя при этом дорогу, чтобы никто не пострадал», — сказала она.


МЧС сообщает, что при проезде по лавиноопасным участкам дорог необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163301-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 375
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 335
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 767
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 675
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 542
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 530
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 525
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 509
  • 0
Фазенда на Первом выпуск 25/12/2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Перезагрузка на ТНТ (4 сезон 49 выпуск) 25.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Своя игра последний выпуск 25.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дом2 4612 Дневной эфир 25 декабря 2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дом2 4612 Вечерний / Ночной 25122016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дачный ответ на НТВ выпуск (25.12.2016) смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Саша Гозиас рассказала как у нее прошел 2016 год
  • 09:33
  • 0
  • 0
Ольга Бузова представила свое новое жилье
  • 09:33
  • 0
  • 0
Фазенда на Первом выпуск 25/12/2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Перезагрузка на ТНТ (4 сезон 49 выпуск) 25.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Своя игра последний выпуск 25.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дом2 4612 Дневной эфир 25 декабря 2016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дом2 4612 Вечерний / Ночной 25122016 смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Дачный ответ на НТВ выпуск (25.12.2016) смотреть онлайн
  • 09:43
  • 0
  • 0
Саша Гозиас рассказала как у нее прошел 2016 год
  • 09:33
  • 0
  • 0
Ольга Бузова представила свое новое жилье
  • 09:33
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров