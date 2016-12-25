Бишкек: Посольство Китая «незаконно» заняло часть улицы Бакаева

Фото: Метин ДжумагуловПосольство Китая в Бишкеке установило бетонные блоки на улице Бакаева, чем вызвало недовольство со стороны местных властей.Глава Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев считает, что эти блоки сузили дорогу на целый метр.Посольство Китая в Бишкеке установило бетонные блоки на улице Бакаева, чем вызвало недовольство со стороны местных властей.Глава Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев считает, что блоки установлены незаконно, потому что они занимают часть улицы — по его оценке, дорога сузилась с шести до пяти метров.«По закону их должны демонтировать. Напрямую связаться с посольством мы не смогли, охранники отказались нас пустить. Но мы направили письмо через куратора. Он пообещал оказать содействие в этом вопросе. Я не знаю точно, но в скором времени думаю, мы этот вопрос решим», — сказал Тынаев.Ограждения также стали причиной недовольства бишкекчане — пользователь Медер Имакеев написал в фэйсбуке, что после установки бетонных блоков у местных жителей начались проблемы с передвижением.«Теперь улица Бакаева на данном отрезке превратилась в узкий однополосный переулок. В результате чего у местных жителей и посетителей расположенных там офисов возникли проблемы с передвижением», — написал он.Мэрия города Бишкек пока не дает комментариев, являются ли блоки, поставленные на улице Бакаева, незаконными. Посольство Китая и вовсе недоступно для комментариев.Китайское посольство укрепило свою территорию после августовского теракта.Бетонные блоки и дополнительные ограждения по периметру посольства Китая были установлены после того, как в конце августа этого года произошло нападение на дипломатическое представительство.Смертник на автомобиле протаранил ворота и взорвал себя и машину на территории посольства. Кроме нападавшего, никто не погиб, пострадали трое сотрудников посольства — граждане Кыргызстана.Министерство иностранных дел Китая назвало тогда произошедшее «актом экстремизма и насилия», а правоохранительные органы Кыргызстана пообещали расследовать нападение.

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