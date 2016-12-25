Экологические инициативы Кыргызстана в 2016 году: Какими они были?

Развитие низкоуглеродной энергетики и повышение энергоэффективности;

Развитие органического сельского хозяйства;

Энергоэффективное строительство;

Сокращение загрязнения окружающей среды горнодобывающими компаниями.

Оригинал материала опубликован на сайте «ЛИВЕНЬ. Living Asia». Автор: экс-редактор Kloop.kg Дмитрий Мотинов.Весной Кыргызстан стал партнером в продвижении принципов зеленой экономики, присоединившись к инициативе программы ООН по окружающей среде. После этого в Бишкеке прошло две больших встречи, посвященных зеленой экономике – международная конференция по природному капиталу и зеленый экономфорум.На последнем замминистра экономики Данияр Иманалиев предложил сделать зеленую экономику брендом Кыргызстана.«За последние 30 лет растаяло и исчезло 15% ледников Кыргызстана. И если температура воздуха сохранится на том же уровне, как сейчас, то к 2025 году общая площадь ледников в республике может в среднем сократиться на 30-40%, вследствие чего уменьшится водность рек в Центральной Азии на 25-35%», — сказал он.Кыргызстан определил для себя приоритеты в развитии зеленой экономики:Более 50 альпинистов Кыргызстана, Казахстана, Украины и России очистили кыргызский ледник Ак-Сай, один из самых популярных среди туристов, от мусора. В течение августа и сентября с ледника вынесли больше четырех тонн мусора, который накопился за много лет походов туристов.Альпинисты спускали мусор с ледника вручную до станции Рацека, а оттуда его вывозил вертолет на муниципальную свалку.Ледник Ак-Сай расположен в верхней части одноименного ущелья, его высота – 3860 метров. В 2015 году во время аналогичной акции альпинисты вынесли 11 тонн мусора из-под пика Ленина – одной из самых высоких гор Центральной Азии, находящейся в системе Памира.За время независимости Ботанический сад Кыргызстана, являющийся Научно-исследовательским институтом при Академии наук, пережил нелучшие времена из-за нехватки финансирования и сокращения сотрудников.Его научному персоналу пришлось буквально взяться за лопаты, чтобы сохранить уникальные виды растений, которые хранятся на территории сада. Это удалось сделать, но сама «ботаника» и ее инфраструктура за время кризиса приобрели чуть ли не самый плачевный вид среди ботанических садов всего постсоветского пространства.В 2016 году кыргызские экологи начали восстанавливать Ботанический сад – очистили его территорию, сделали санитарную обрезку деревьев и описание коллекции растений. На каждом дереве в дендрарии появилась этикетка, рассказывающая о нем.«Нам небезразлична судьба зеленых насаждений, и мы желаем сохранить и возродить былую славу Бишкека как города-сада и подарить новое дыхание столице», — сказал эколог Эмиль Шукуров.Одна из главных идей членов фонда «Арча», который и занимается возрождением сада, – привлечение к этой работе жителей города. Во многом восстановление ботсада совершается руками самих бишкекчан. Для привлечения горожан к этому делу сотрудники фонда проводят экофестивали, которые привлекли людей на субботники в ботсаду. К ним присоединились госорганы и коммерческие компании.Однако участие горожан в восстановлении сада не ограничивается физическим трудом – все планы и разработки по возрождению НИИ выносятся на общественные слушания, где любой может высказать свое мнение и советы по совместной работе экологов и сотрудников ботсада.

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