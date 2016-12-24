Как пенсионеры остались без дома и полтора года прожили в подвале

Елизавета Генн и Виктор ГелезаЕлизавета Генн и Виктор Гелеза вместе уже 17 лет. Раньше они жили в доме в Сокулуке, но после того, как у них обманом отняли недвижимость, вынуждены были жить в подвале многоквартирного дома в Бишкеке.В том же подвале снимала студию бишкекская художница, которая пригласила их пожить к себе. Кроме того, через фонд «Бабушка эдопшн» весной 2016 года их усыновила Назира Мамытова, которая ежемесячно помогает паре деньгами.Елизавета и Виктор рассказали корреспонденту Kloop.kg Александре Титовой о трудностях, которые они пережили, и суде с аферистами, который длится уже три года.Полгода Елизавета Генн со своим супругом прожила в подвале многоэтажного дома.Однажды подруга пожилой пары — Бурул Омуралиева — познакомила пенсионеров со своей приятельницей, которая и уговорила их заложить дом и занять денег у некоего «влиятельного» Асылбека Эрматова.Эта женщина обещала выплачивать проценты за дом и долг сама, но пропала вместе с деньгами. Ни пенсионеры, ни Омуралиева не смогли ее найти.Проценты оказались для пенсионеров непосильными — каждый раз они были вынуждены платить по 18 тысяч сомов.«А потом нас ночью из дома выгнали. Они приехали и начали моего дедушку требушить, он тогда болел сильно и лежал. В итоге у нас забрали дом. Его уже дважды перепродали», — говорит Елизавета Генн.Пара хорошо помнит эту ночь — ночь, когда они лишились своего дома.Пенсионеры говорят, что их насильно заставили подписать документы о передаче дома новым владельцам — угрожали, что иначе убьют. Долг по процентам к этому времени достиг суммы в 120 тысяч сомов.«Деда заставили насильно написать бумагу, что они забирают у нас дом. Что нам оставалось делать? Их девять человек было, еще на улице стояли, натуральные бандиты. Вот дом у нас и забрали», — сказала Елизавета.Подруга, которая и познакомила их с аферисткой, чувствовала себя виноватой. Бурул Омуралиева обещала помочь им выплатить деньги, но у нее не было такой суммы.Она позвала их жить вместе с ней — в ее однокомнатной квартире в Бишкеке. Вскоре старики нашли себе новое пристанище — в подвале многоквартирного дома. Им разрешили жить там взамен на уборку и охрану двора.Жители дома, в подвале которого они жили, до сих пор с теплотой вспоминают своих пенсионеров.В подвале Виктор и Елизавета жили полгода. Тогда с ними и познакомились волонтеры фонда «Бабушка эдопшн».Через фонд их усыновила Назира Мамытова, которая ежемесячно помогает им материально.В том же подвале снимала комнату для своей студии бишкекская художница, которая, узнав о трудностях пожилой пары, пригласила их жить к себе.Художница предпочла не называть своего имени — она говорит, что помогает им «как человек», а не для публики.«Я просто как человек помогла им, не смогла оставить их там. Арендовала этот дом и позвала их к себе, вместе мы живем тут с апреля месяца. Мне одной комнаты хватает, а они люди порядочные, аккуратные, стали моей семьей и я этих людей, как бы там ни было, уже не оставлю», — сказала она в интервью Kloop.kg.Пенсия у Елизаветы всего 3 300 сомов, а у Виктора и вовсе 2 004 сома, поэтому после переезда в дом художницы их попечитель Назира Мамытова помогает им с оплатой аренды дома. Кроме того пенсионеры продолжают работать дворниками — получая 2 000 сомов в месяц.Единственный свидетель стороны обвинения — подруга Елизаветы Бурул — умерла от тяжелой болезни. Елизавета ухаживала за подругой до последнего часа.Как оказалось, Елизавета Генн и Виктор Гелеза не единственные пострадавшие от деятельности Асылбека Эрматова.«Он многим тогда так под проценты деньги давал и у многих так дома позабирал», —рассказывает Елизавета.Старики решили отстоять свое имущество и подали в суд на Эрматова. Бурул Омуралиева выступила на суде в качестве единственного свидетеля стороны обвинения.«Нам угрожали, что если расскажем кому-то, нас убьют. Потому что у нас нет ни родственников, ни детей. Но мы все равно подали в суд», — говорит Виктор.Вскоре их единственный свидетель Бурул Омуралиева умерла. После ее смерти дело окончательно застопорилось.Три года дело рассматривалось в суде Московского района Чуйской области. Судебное разбирательство постоянно переносилось, а 9 декабря 2016 года старикам сообщили, что дело закрыто.Сейчас пенсионеры живут в доме у художницы. Их родной дом к этому времени уже дважды перепродали.По словам адвоката пенсионеров Дмитрия Дадабаева, он направил в суд иск по нескольким статьям сразу — незаконное проникновение в дом и самоуправство, присвоение чужого имущества и применения насилия в отношении пожилых людей.«Судебная волокита идет с 2013 года, год шло следствие. Такое ощущение, что они специально тянули. Московский районный суд 9 декабря закрыл дело в связи с истечением срока давности преступлений, совершенных Эрматовым», — сказал он.На данный момент адвокат подал апелляционную жалобу в областной суд.«Понимаете, Эрматов ведь продал дом за 70 тысяч сомов, а долг был 120 тысяч сомов. Неустойку он старикам не выплатил», — сказал Дадабаев.С самим Эрматовым Kloop.kg связаться не удалось. Но его адвокат Самат Каипов не отрицает, что Эрматов продал дом пострадавших с наценкой и не выплатил неустойку Елизавете Генн и Виктору Гелеза.«Они обратились к Эрматову, взяли деньги взаймы под проценты, не смогли с долгами рассчитаться. Вместо долга передали дом свой. А потом Эрматов дом продал для погашения долга. Если им не выплатили неустойку, пускай в гражданском порядке снова подают в суд. Как Эрматов продал дом — это его право, с наваром или нет. Он же это делает [дает кредиты под проценты] не просто так, а в целях получения прибыли», — сказал Каипов.Кроме того, по словам адвоката, Эрматов признал свою вину по обвинению в незаконном проникновении в дом и применении насилия в отношении пожилых.«За жестокое обращение с ними [пострадавшими] на него возбудили уголовное дело, но в связи с истечением срока давности дело прекращено», — сказал он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163131-news.html