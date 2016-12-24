Экономика-2016: Рекордный госдолг и первая дефляция

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».О размере госдолга в этом году говорилось особенно часто. На то есть причины — уже в начале года уровень внешнего госдолга превысил установленные 60% к ВВП. Осенью правительство перешло к другим параметрам оценки его устойчивости. Отныне устойчивость будут рассматривать по приведенной стоимости к ВВП, объему внешнего долга к доходам бюджета и сумме обслуживания внешнего долга к расходам бюджета.«Размер внешнего долга по приведенной стоимости к ВВП составляет 33% при пороге в 36%, к доходам бюджета — 170% при максимальном пороге 250%, и сумме обслуживания к расходам — 8% при пороге в 20%. На сегодняшний день превышения установленных порогов ни по одному параметру не наблюдается», — приводит слова министра финансовиздание «Акчабар». По его словам, Кыргызстан может безболезненно получить еще 500 млн долларов заемных средств.Объем государственного долга страны на 31 октября составил 4 млрд 92 млн долларов, достигнув рекордного показателя за 25 лет независимости страны. Но в национальной валюте госдолг за 2016-й сократился на 9 млрд сомов (до 280,9 миллиарда) вследствие укрепления сома на более чем 9% с начала года.Госдолг КыргызстанаCreate line charts92,4% — внешний госдолг, объем которого составляет 3 млрд 783 млн долларов США.7,6% — внутренний долг, объем – $309,4 млн.Несмотря на рост госдолга правительство отчитывается о своевременных, без задержек, выплатах по нему. По данным Минфина, за январь-ноябрь этого года на погашение госдолга направлены рекордные. Причем, большая часть из них – 10,9 миллиарда – на обслуживание внутреннего госдолга. Вместе с тем в 2016 году Минфин взял в долг у населения больше денег. 3а 11 месяцев от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 14 млрд 652 млн сомов.В следующем году на выплату госдолга правительство планирует потратить около 22 млрд сомов.Дефицит республиканского бюджета по итогам 10 месяцев составил 17,6 млрд сомов. В последний раз такой большой разрыв между доходной и расходной частями бюджета был зафиксирован в 2012 году — тогда дефицит достиг 20,2 млрд сомов.Причинами большого дефицита стало то, что правительство так и не смогло продать в этом году(бренд «Мегаком»), средства от приватизации которого были обозначены в доходах бюджета. От реализации 100% акций компании планировалось выручить не менее 18 млрд сомов. Но из-за отсутствия покупателей стартовую цену на последнем аукционе снизили до 14 млрд. Но и это не помогло.Кроме того, Налоговая служба недобрала почти 5 млрд сомов налогов от установленного плана. За 11 месяцев ГНС собрала только 59,9 млрд сомов при плане в 64,8 миллиарда. Общий объем доходов госбюджета за этот период составил 114,4 млрд сомов, плана выполнен всего 92,2%.Дефицит бюджетаCreate line chartsПокрывать дефицит стране приходится за счет средств международных финансовых институтов, в числе которых МВФ, на прошлой неделе выделивший на эти цели почти 13 млн долларов.В уходящем году в стране впервые зафиксирована дефляция. Конечно, она случалась и раньше, только имела сезонный характер, когда летом наблюдается всеобщий спад потребительских цен. Сейчас же отрицательная инфляция наблюдается практически по итогам года. За 11 месяцев дефляция составила 1,5%. Несмотря на это, за этот же период рост ВВП достиг 3,2%.«В развитых странах дефляция имеет плохие последствия, она приводит к снижению прибыли предприятий и, соответственно, налоговых отчислений. С другой стороны, население от снижения цен только выигрывает. В Кыргызстане более половины объема ВВП формирует торговля. Рост экономики объясняется тем, что продаем мы не собственную продукцию, страна почти ничего не производит, а занимаемся реэкспортом», — поясняет ситуацию начальник управления по макроэкономической политике МинэкономикиИнфляцияCreate line chartsВ 2016 году объем внешнего товарооборота страны продолжил снижаться. За январь-октябрь страна экспортировала товаров на 1 млрд 123 млн долларов, импортировала на 3 млрд 271 млн. Уменьшение поставок за рубеж произошло вследствие снижения экспорта золота на 10%, табака почти в два раза, а также пластмассы и изделий, электрических машин и оборудования.В то же время вырос экспорт изделий из черных металлов — в 1,6 раза, овощей — на 40,7 процента, фруктов — на 18,7 процента, молока и молочных продуктов — на 18,3 процента.Кыргызстанцы в этом году импортировали в 1,7 раза меньше автомобилей, лекарств — на 30,8%, сахара и кондитерских изделий — на 15,7%. Но объемы поступлений обуви возросли в 3,6 раза, химических штапельных волокон — в 2,1, одежды — в 2,2 раза, а также древесины — на 32,7 процента.Внешнеторговый оборотCreate line chartsВ январе экс-премьерзаявил об амбициозных планах — достичь 5,2-процентного роста по итогам года. Но в первый же месяц показатель роста реального ВВП упал до -10,7%. Спад экономики продолжился и в последующие месяцы, по итогам первого полугодия — на 2,3%.Исходя из таких неутешительных данных, международные институты один за другим снизили свои прогнозы по экономическому росту страны по итогам года. Всемирный банк в начале года ожидал 4,2-процентный рост, летом снизил его до 3,4%, последние корректировки указывают на 2,2%. МВФ в середине декабря повысил прогноз роста реального ВВП до 2,6%. Ранее эксперты фонда оценивали возможный рост экономики на уровне около 2%. Самый неутешительный прогноз представил Азиатский банк развития — по расчетам его специалистов, в 2016 году прирост в экономике Кыргызстана составит не более 1%.Несмотря на это, с августа экономика начала демонстрировать устойчивый рост. По итогам 8 месяцев — на 0,4%, а 11 месяцев – уже на 3,2%. Завершить год правительство планирует на уровне 2,7-процентного роста.Рост ВВПCreate line charts

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