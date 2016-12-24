Как и кому помогли кыргызстанцы в 2016 году

Клуб «28 петель»За прошедший год Kloop.kg писал о многом — в том числе и о доброте. Мы собрали семь добрых историй, подтверждающих, что люди готовы безвозмездно помогать незнакомцам, готовы оставить профессию и посвятить себя добрым делам, стать волонтерами.Все эти люди заботятся о тех, кто нуждается в помощи, не требуя ничего взамен. А это значит, что добро — есть. Потому что есть добрые люди.Клуб «28 петель»Волонтеры Клуба «28 петель» — это самые разные люди, мужчины и женщины, которые объединились для общей цели — помогать недоношенным младенцам.Как оказалось, детям, которые родились раньше срока, жизненно необходимо сохранять тепло. Находясь в тепле они не тратят свою энергию на согревание тела, что позволяет им направить все силы на развитие своего организма.Волонтеры клуба вяжут для таких детей маленькие шерстяные вещи — когда тело семимесячного малыша соприкасается с волокнами, ребенок получает естественный массаж, который согревает его и не дает уйти в глубокий сон. Не засыпая глубоко младенец не забывает дышать.Вязаные вещи члены клуба раздают роддомам и перинатальным центрам бесплатно. В комплект вещей, который дарят матерям недоношенных детей, входят маленькие плед, шапка и носочки.Первоначально подобный клуб был создан в Казахстане, после добрая инициатива была перенята кыргызстанцами.Приют поддерживается государством и редкими благотворителями. Сотрудники приюта кормят бездомных два раза в день горячей пищей, обеспечивают больных медицинской помощью. Также бездомным доступна чистая одежда и горячий душ.В приют может прийти любой желающий — за один только год его посещают около 900 человек. Обычно они находятся в приюте не более трех месяцев, пока не найдут работу и не уладят свои дела.Но если человек стар, болен или у него инвалидность — он может оставаться в приюте столько, сколько считает нужным. Бездомного из приюта не выгонят, если он будет соблюдать важное правило — на территории «Коломто» запрещен алкоголь.Волонтеры фонда «Бабушка Эдопшн»Фонд «Бабушка Эдопшн» помогает кыргызстанцам усыновлять пожилых людей, оказавшихся в трудном положении.На протяжении многих лет сотрудники фонда контактируют с пенсионерами, которым нужна помощь. Волонтеры обеспечивают их уходом, помогают им на деньги фонда.Иногда находятся желающие усыновить пенсионера. Первоначально пожилых людей брали под опеку такие же пожилые люди из Европы, потом инициатива распространилась и на кыргызстанцев.Как говорят сотрудники фонда, обычно помогают самые обычные кыргызстанцы со средним доходом. Они могут отдать деньги просто в фонд или выбрать конкретного пенсионера, которому хотели бы помочь.Попечитель может выделить небольшую сумму денег, которая ежемесячно будет посильной помощью для стариков с небольшими пенсиями. На эту сумму волонтеры приобретут лекарства, продукты — или просто передадут всю сумму усыновленному пенсионеру.Кроме того, что сотрудники фонда передают деньги от попечителя к усыновленному, они обеспечивают старикам простую житейскую помощь.Кыргызстанцы живо откликнулись на историю, опубликованную Kloop.kg в марте 2016 года. Видеоролик рассказывал о жизни бабушки, которая заботится о своем тяжелобольном внуке.Анаркул Апа на протяжении 15 лет заботилась о своем тяжело больном внуке Аргене. Она обеспечивала ему уход на свою маленькую пенсию — всего три тысячи сомов.Бабушка мечтала о хорошей кровати для Аргена и стиральной машине.История настолько тронула пользователей соцсетей, что они помогли этой семье.Добровольцы, в число которых входил кыргызстанец Акжол Макиев, поехали в далекое иссык-кульское село и подарили бабушке и ее внуку технику и продукты.Кроме того, они планировали обеспечить семью тонной угля — чтобы Анаркул апа и ее внук Арген не замерзали зимой.Ежедневно анонимные благотворители закупают для одного из бишкекских магазинов десятки буханок хлеба, весь хлеб бесплатно раздается пожилым людям. За бесплатной буханкой некоторые пенсионеры приезжают в другого конца города.В ожидании хлеба у дверей магазина порой собирается до сотни пожилых людей, которые общаются и делятся новостями.Пенсионеры рассказывают, что продавцы еще никогда не отказывали им и выдавали хлеб. даже если волонтерские запасы закончились. В непогоду сотрудники магазина угощают пенсионеров горячим чаем — чтобы те не замерзли.Динара Аляева. Фото: Сэм БараталиевДинара Аляева помогает тяжелобольным детям. Однажды она просто пришла в детям, больным раком, участвуя в благотворительной акции — да так и осталась. Динара оставила престижную работу и всецело посвятила себя заботе над больными детьми.Без поддержки государства она открыла первый детский хоспис — он находился в частном особнячке, в нем находили крышу дети с онкологией и их родители, которым некуда было идти. Безработным родителям Динара умудрялась найти работу — чтобы они могли и дальше помогать своим детям.В этом году Динару Аляеву и ее фонд «Помогать легко» поддержала мэрия Бишкека — для нее выделили этаж здания бывшей туберкулезной больницы. После проведенного ремонта на этаже расположили детский хоспис, о котором заботилась Аляева.Поддержали Динару Аляеву и детский хоспис самые разные люди — простые бишкекчане, художники, бизнесмены. Благодаря их помощи хоспис красиво украшен — детям будет приятно в нем находится, нет в нем больничного духа.Разумеется, в Кыргызстане еще много волонтеров, благотворителей и активистов, безвозмездно помогающих людям в тяжелой ситуации. О них мы расскажем уже в следующем году.

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