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Кайрат Примбердиев прошел в финал шоу «Голос» [+ видео его выступления]

Кайрат Примбердиев прошел в финал шоу «Голос» [+ видео его выступления]

Кыргызский певец Кайрат Примбердиев прошел в финал телевизионного шоу «Голос» Первого канала. Он исполнял песню ‘And I Am Telling You I’m Not Going’ из мюзикла «Девушки мечты».

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.

Певец Кайрат Примбердиев прошел в финал телешоу «Голос», обогнав своего соперника Олега Кондракова. В народном голосовании певец получил 58.8 процентов, а от своего наставника Димы Билана — 60 процентов.

Кыргызский певец в полуфинале исполнял песню ‘And I Am Telling You I’m Not Going’. Эта песня в исполнении Дженнифер Хадсон звучала в мюзикле «Девушки мечты» 1981 года.



‘And I Am Telling You’ в исполнении Примбердиева

Также Примбердиев спел вместе со своим оппонентом Кондраковым и музыкантом Николаем Носковым песню Носкова «Паранойя».



В отличии от предыдущих этапов, в полуфинале победители выявляются путем СМС-голосования. Баллы наставника складываются с голосами телезрителей. По результатам голосования в финал проходит один из участников от каждой команды.

В финале соревноваться между собой будут наставники команд. Каждый из прошедших певцов от каждой команды споет одну песню в дуэте с наставником и две песни в одиночном исполнении. Финалист также будет выбран путем народного голосования.

Это уже пятый сезон вокального проекта «Голос», выходящего на «Первом канале» с 2012 года. Шоу является адаптацией голландского проекта «The Voice of Holland».

Проект «Голос» ориентирован на поиск универсального солиста, способного петь в разных жанрах и на разных языках. Участники шоу должны пройти следующие этапы: «Слепое прослушивание», «Поединок», «Нокаут», четвертьфинала, полуфинал и финал.



Оригинальная версия песни ‘And I Am Telling You’ в исполнении Дженнифер Хадсон


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