«Азия Микс» стала чемпионом КВН



Чемпионы 2016 Команда КВН Азия МИКС

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Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Команда «Азия Микс» во главе с капитаном Эльдияром Кененсаровым одержала победу в финальной игре 30-го сезона Высшей лиги КВН.Кыргызская команда обогнала казахскую команду «Спарта», сборную Московского цирка и сборные городов Мурманск и Ярославль. Всего «Азия Микс» набрала 10,9 баллов, опередив астанинскую «Спарту» на 0,3 балла.«Азия Микс» – первая команда из Центральной Азии, одержавшая победу в Высшей лиге КВН.Больше всего чемпионских титулов у российских команд – 21. Пять раз в Высшей лиге побеждали команды из Украины, три раза – из Армении, два раза – из Беларуси, и по одному разу – команды из Азербайджана и Абхазии.В качестве приза команда получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.