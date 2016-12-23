МОК перепроверит пробы российских спортсменов, выступавших на последних трех Олимпиадах

По словам Ричарда Баха, проверка проб российских спортсменов является непосредственным продолжением доклада канадского юриста Ричарда Макларена.«МОК будет выходить за рамки выводов этого отчета путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи и Лондоне», — привели слова Баха в пресс-релизе МОК.Также МОК проведет повторный анализ допинг-проб, взятых у российских спортсменов перед Олимпиадой в Ванкувере в 2010 году.Кроме того, МОК уже начал дисциплинарное расследование в отношении 28 спортсменов-участников Олимпиады в Сочи.Вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов была опубликована в начале декабря. В докладе были приведены доказательства систематической подмены допинг-проб российских спортсменов, поддерживаемой на государcтвенном уровне.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162928-news.html