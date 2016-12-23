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Фото: Как будут выглядеть новые биометрические паспорта

Фото: Как будут выглядеть новые биометрические паспорта

Государственная регистрационная служба презентовала эскизы новых электронных биометрических паспортов, выдача которых начнется уже весной 2017 года.

Фото: Как будут выглядеть новые биометрические паспорта


С весны 2017 года в Кыргызстане будут внедряться новые электронные биометрические паспорта — эскиз документа сегодня презентовала Государственная регистрационная служба (ГРС).

Это будет ID-паспорт с внедренным чипом, в котором будут храниться биометрические данные, информация о гражданине и его электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

Судя по эскизу, новые ID-паспорта будут отличаться дизайном. Вместо розового фона будет синий, а на самом документе не будут отображаться данные о национальности, семейном положении и адресе проживания — эта информация будет храниться на чипе.

Помимо основных данных, чип будет привязан к водительскому удостоверению, пенсионной книжке, социальной страховке и банковскому счету.

Такие паспорта позволят гражданам Кыргызстана получать услуги в госорганах, минуя бюрократию — по крайней мере, так обещает руководство ГРС.

«Преимущества биометрии – это прежде всего удобства, безопасность, экономия времени и возможность получать государственные услуги качественно и оперативно», — заявил глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

К октябрю 2017 года ГРС планирует заменить около 2,5 миллионов ID-карт на биометрические паспорта. Всего в Кыргызстане проживает более 6 млн человек.

Материал по теме: ГРС: Кыргызстанцы получат новые паспорта с микрочипами


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