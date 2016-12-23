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Милиция начала расследование по стрельбе в центре Бишкека

Милиция начала расследование по стрельбе в центре Бишкека

Один человек пострадал в стрельбе в центре Бишкека, на пересечении улиц Московская и Ибраимова. Сотрудники милиции начали расследование инцидента.

Сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев сообщил Kloop.kg, что конфликт произошел между двумя водителями, в результате чего один из них был доставлен в больницу с пулевым ранением.

«[Водители] не поделили дорогу, и их словесная перепалка переросла в драку. В результате чего один из них достал травматический пистолет и произвел выстрел», — сказал он.


По словам Осмонбаева, милиция начала предварительное расследование инцидента.

«Оба водителя 1989 года рождения, у одного автомашина “Тойота”, у другого “Хонда”. Этого могло бы и не быть, если бы один из них просто уступил дорогу»,— сказал он.

Осмонбаев также сообщил, что стрелявший задержан и дает показания в милиции.

«Состояние пострадавшего пока не известно, так как его только утром доставили в медучреждение, это мы уточняем», — сказал он.


Очевидец стрельбы рассказал корреспонденту «Спутник», что произошедшее случилось в 11:35 неподалеку от улицы Ибраимова, и конфликт завязался не между водителями, а между водителем и пешеходом.

По словам очевидца, инцидент произошел, когда пешеход выходил со двора, а ему навстречу поворачивал автомобиль. Между водителем и пешеходом завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

«Из машины выбежала женщина и начала защищать мужа. Пешеход перекинулся на нее, тогда водитель выстрелил в него», — сказал он.

Прибывшей на место милиции, по словам очевидца, задержанный заявил, что защищал беременную жену.

Фото: Reuters


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