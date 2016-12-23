Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году

Спуск с пересечения Токтогула Тоголок Молдо бишкекчане назвали аллеей «Променад». Теперь там проводятся конкурсы на самую романтичную фотосессию.Спуск с пересечения Токтогула Тоголок Молдо бишкекчане назвали аллеей «Променад». Теперь там проводятся конкурсы на самую романтичную фотосессию.Бульвар Эркиндик украшен в холодных бело-голубых тонах.Площадь Ала-Тоо украшена на сумму в 13 миллионов сомов.Упряжка оленей у отеля Ventura.Праздничный занавес стейк-хауса Red Cow.Новогодний Почтамт далек от образа продаваемых в нем новогодних открыток.Маленькая елочка у ТЦ Дордой Plaza.Светодиодные ели ТЦ «Детский мир».Грустные ели в паутине светодиодов на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя.Сразу две новогодние елки встречают посетителей парка имени Панфилова.Елки затейливо украшены.Пока из фонтана не бьет вода, его украсили светодиодами. С наступлением вечера фонтан снова будет струиться — на этот раз светом.Елка напротив Дворца Спорта.Гном у кафе «Тайм-Аут».Золотой олень притаился у магазина разных мелочей на улице Токтогула.Елка встала посреди тротуара у ТЦ «Рахат Palace».Бумажные города кофейни Sierra.Дед Мороз кондитерской «Куликовский».Дико праздничные деревья на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской.Внезапно выскочивший Санта кафе Chicken Star.Процесс украшения главной елки Бишкека.Без снега новогодние подарки не такие уж и новогодние.Наш любимец — гибрид Деда Мороза и снеговика на площади Ала-Тоо.Зафиксировал праздничное настроение Бишкека Метин Джумагулов.

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