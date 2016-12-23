Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году

Спуск с пересечения Токтогула Тоголок Молдо бишкекчане назвали аллеей «Променад». Теперь там проводятся конкурсы на самую романтичную фотосессию.В преддверии нового 2017 года, Kloop.kg проверил, как столица подготовилась к празднику. Новогодние инсталляции, гибрид Деда Мороза и снеговика, аллея «Променад» и многое другое — в нашем обзоре.
Спуск с пересечения Токтогула Тоголок Молдо бишкекчане назвали аллеей «Променад». Теперь там проводятся конкурсы на самую романтичную фотосессию.
Бульвар Эркиндик украшен в холодных бело-голубых тонах.
Площадь Ала-Тоо украшена на сумму в 13 миллионов сомов.
Упряжка оленей у отеля Ventura.
Праздничный занавес стейк-хауса Red Cow.
Новогодний Почтамт далек от образа продаваемых в нем новогодних открыток.
Маленькая елочка у ТЦ Дордой Plaza.
Светодиодные ели ТЦ «Детский мир».
Грустные ели в паутине светодиодов на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя.
Сразу две новогодние елки встречают посетителей парка имени Панфилова.
Елки затейливо украшены.
Пока из фонтана не бьет вода, его украсили светодиодами. С наступлением вечера фонтан снова будет струиться — на этот раз светом.
Елка напротив Дворца Спорта.
Гном у кафе «Тайм-Аут».
Золотой олень притаился у магазина разных мелочей на улице Токтогула.
Елка встала посреди тротуара у ТЦ «Рахат Palace».
Бумажные города кофейни Sierra.
Дед Мороз кондитерской «Куликовский».
Дико праздничные деревья на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской.
Внезапно выскочивший Санта кафе Chicken Star.
Процесс украшения главной елки Бишкека.
Без снега новогодние подарки не такие уж и новогодние.
Наш любимец — гибрид Деда Мороза и снеговика на площади Ала-Тоо.
Зафиксировал праздничное настроение Бишкека Метин Джумагулов.Фото: Метин Джумагулов
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