Авторизация
 
  • 11:06 – Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля 
  • 10:58 – Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово 
  • 10:58 – Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования 
  • 10:50 – Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО 


Суд по делу о перезахоронении баптистки перенесли на неизвестный срок

Суд по делу о перезахоронении баптистки перенесли на неизвестный срок

Ала-Букинский районный суд перенес слушания по делу о воспрепятствовании захоронению баптистки на местном кладбище. Суд перенесли на неизвестное время, потому что судья заболела.

Перенос суда в интервью Kloop.kg прокомментировала Жылдыз Азаева — дочь баптистки Каныгуль Сатыбалдиевой, которую трижды перезахоранивали в Джалал-Абадской области.

«Суд отменили, потому что судья Эльмира Кожобекова заболела. На какое число перенесли суд, мне не сказали», — сказала она.

Азаева написала заявления в Генпрокуратуру и МВД на главу айыл окмоту, акима, районного и местного имамов. По ее словам, именно они должны проходить по делу в качестве главных обвиняемых.

«Я пока точно не знаю людей, которых должны судить. Следователь мне показывал фотографии задержанных, и все они примерно 89 года рождения, молодые парни. Кажется, там было шестеро человек. Все они только исполнители», — сказала Азаева.

Азаева заявила, что на нее пытаются оказать давление, уговаривают через родственников и знакомых забрать заявление.

По ее словам, она до сих пор не знает, где находится могила ее матери.

«Мне пока еще неизвестно, где в последний раз перезахоронили мою маму», — сказала она.

Сотрудница пресс-службы УВД Джалал-Абадской области Самара Кызырова сказала в интервью Kloop.kg, что в качестве обвиняемых проходит пятеро односельчан покойной баптистки. В суде обвинение будет предъявлено только троим, потому что еще двое находятся в розыске.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 «Надругательство над телами умерших и местом их захоронения».

Перезахоронение из-за веры

В начале октября 2016 года в Джалал-Абаде разгорелся скандал, связанный с воспрепятствованием захоронения 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой. Местные жители протестовали и не давали похоронить её на кладбище села Сары-Талаа.

Причиной возмущения местных жителей стали ее религиозные взгляды — при жизни Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения.

Дочь покойницы Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения на похороны, обращаясь в местные госорганы.

Чтобы местные жители разрешили похоронить её мать, Азаева и ее сестра, по настоянию местных имамов, приняли ислам в присутствии односельчан. Но, тем не менее, похоронить мать на местном кладбище им не дали.

Для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры.

Однако жители этого села также запретили хоронить тело Сатыбалдиевой, и её перезахоронили в соседнем селе Сары-Булак на христианском кладбище. В этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

Материал по теме: Дочь перезахороненной баптистки требует возбудить дело на акима

Материал по теме: Тело баптистки перезахоронили без согласия родных. Дочь не знает, где могила матери

Материал по теме: Омбудсмен: Перезахоронившие тело баптистки должны понести наказание


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162804-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 635
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 324
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 301
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 761
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 728
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 504
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 492
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 467
  • 0
Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля
  • 11:06
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово
  • 10:58
  • 0
  • 0
Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования
  • 10:58
  • 0
  • 0
Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО
  • 10:50
  • 0
  • 0
Nokia подала иск против Apple
  • 10:49
  • 0
  • 0
Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть
  • 10:49
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон 17 выпуск от 23.12.2016 смотреть онлайн: полуфинал
  • 10:39
  • 0
  • 0
Новый год 2017 как встречать, что готовить: полноценное меню с фото и описанием
  • 10:39
  • 0
  • 0
Мара Багдасарян может навсегда лишиться прав на вождение автомобиля
  • 11:06
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные пошагово
  • 10:58
  • 0
  • 0
Победитель 3 сезона Танцы на ТНТ Дмитрий Щебет: фото, видео, результаты голосования
  • 10:58
  • 0
  • 0
Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО
  • 10:50
  • 0
  • 0
Nokia подала иск против Apple
  • 10:49
  • 0
  • 0
Грипп продолжает атаковать украинцев. Зафиксирована пятая смерть
  • 10:49
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон 17 выпуск от 23.12.2016 смотреть онлайн: полуфинал
  • 10:39
  • 0
  • 0
Новый год 2017 как встречать, что готовить: полноценное меню с фото и описанием
  • 10:39
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров