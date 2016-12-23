Авторизация
 
  • 04:28 – В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что приготовить и надеть на Новый год 2017 
  • 04:03 – Какой праздник сегодня: 23 декабря отмечается несколько праздников 
  • 04:03 – Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 23 декабря 
  • 03:32 – "Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 декабря 


«Настоящее время»: «Если девочку родишь, можешь домой не возвращаться» – на что идут киргизские матери, чтобы родить мальчика

«Настоящее время»: «Если девочку родишь, можешь домой не возвращаться» – на что идут киргизские матери, чтобы родить мальчика

Фото: FlikrВ кыргызских семьях сыновья более желанны, чем дочери. Таким наблюдением делятся акушеры родильных домов Бишкека. На наследниках настаивают мужчины, у которых в семье только девочки. Чтобы угодить мужьям, некоторые женщины подвергают риску собственное здоровье, а иногда и жизнь.



Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время», автор материала — Жибек Бегалиева.

«Говорят, ой, че я мужу скажу. Почему-то начинают мужей бояться. Что мы родственникам скажем. Вот они так хотели мальчика, а я опять девочку родила. А есть такие, которые приходят даже на большом сроке, вот опять на УЗИ, прервать хочу беременность. Даже в окно кричали, если девочку родишь, можешь домой не возвращаться», – рассказывает главврач роддома №1 Бишкека Аминат Байтикова.

За десятки лет главврач первого бишкекского роддома устала объяснять, что пол ребенка зависит от мужчины, женщина лишь вынашивает плод. Но несмотря на это, будущие матери все чаще приходят консультироваться, как сделать так, чтобы родился сын.

«А если бы он знали, что зависит от мужчины, они бы сказали. Вот иногда говорят – уходи, если девочку родишь. Знали бы, сказали бы – ты сам уходи», – говорит главрач роддома.

Прямо сейчас здесь рожают несколько женщин. А вот комната для тех, кто отдыхает после схваток. У этой роженицы – сын.

По расчетам акушеров, схватки у Эльзат должны начаться завтра. Все девять месяцев в ее семье ждали сына, но на днях выяснилось, что девушка ждет третью дочку: «Просто я сама решила, что у меня сын родится. Настроилась. Долго не ходила на УЗИ. Сходили на ультразвук только недавно. Я думаю мужчины сами хотят сыновей. Большинство из них».

«Настоящее время»: «Если девочку родишь, можешь домой не возвращаться» – на что идут киргизские матери, чтобы родить мальчика
Анжелика Бекболиева. Фото: Алмаз Кудайкулов
Анжелика – популярная в Кыргызстане эстрадная певица. В недавнем интервью звезда призналась – буду рожать детей до тех пор, пока не рожу сына. Несмотря на угрозу здоровью, всех трех дочерей артистка родила с помощью кесарева сечения.

«Медицина развивается. Я все расспрашиваю, узнаю. Хотя даже если семь раз отмерять и один раз отрезать, все в руках божьих. Но мы еще молодые, может у нас будет еще два сына», – говорит Анжелика.

«Настоящее время»: «Если девочку родишь, можешь домой не возвращаться» – на что идут киргизские матери, чтобы родить мальчика
Гулайым Айылчы
На такой риск, по мнению Гулайым Айылчы, основательницы феминистского сайта, женщины идут из-за стереотипов в обществе.

«Если в семье три дочери – есть давление со стороны семьи. Со стороны друзей. Все подшучивают, когда будет сын», – рассказывает основательница феминистского сайта.

И тогда женщины идут на всяческие ухищрения. Это и зачатие по календарю, и даже следование древним киргизским поверьям.

«Очень много таких имен, которые уже показывают что «мы не хотели тебя, мы хотели сына». Бурул – это значит повернуть, свернуть. Когда рождается подряд несколько девочек, есть такое суеверие – вот назовем девочку и родится мальчик. Жаныл – это то же самое. «Жаныл» – «оступись». Девочки рождались, и пусть следующим родится мальчик», – рассказывает Гулайым Айыльчы.

Все эти женские имена, говорит Гулайым, и сейчас остаются в Кыргызстане популярными.

Фото: Flikr


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162782-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 615
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 322
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 320
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 300
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 741
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 726
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 503
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 487
  • 0
В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что приготовить и надеть на Новый год 2017
  • 04:28
  • 0
  • 0
Какой праздник сегодня: 23 декабря отмечается несколько праздников
  • 04:03
  • 0
  • 0
Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 23 декабря
  • 04:03
  • 0
  • 0
  • 03:32
  • 19
  • 0
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 23.12.2016
  • 03:32
  • 21
  • 0
Сирия 23 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 23 декабря, обзор военных действий в Сирии 23.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии
  • 03:32
  • 24
  • 0
Новороссия 23 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 23.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 23 декабря
  • 03:32
  • 28
  • 0
Леонид Якубович жив или нет 2016: последние новости, что случилось с Леонидом Аркадьевичем – инсульт или ДТП
  • 02:14
  • 32
  • 0
В чем встречать 2017 год Петуха: что должно быть на столе, что приготовить и надеть на Новый год 2017
  • 04:28
  • 0
  • 0
Какой праздник сегодня: 23 декабря отмечается несколько праздников
  • 04:03
  • 0
  • 0
Когда откроют Египет: последние новости для россиян сегодня, 23 декабря
  • 04:03
  • 0
  • 0
  • 03:32
  • 19
  • 0
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2016, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 23.12.2016
  • 03:32
  • 21
  • 0
Сирия 23 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 23 декабря, обзор военных действий в Сирии 23.12.2016, за последний час новости о войне в Сирии
  • 03:32
  • 24
  • 0
Новороссия 23 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 23.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 23 декабря
  • 03:32
  • 28
  • 0
Леонид Якубович жив или нет 2016: последние новости, что случилось с Леонидом Аркадьевичем – инсульт или ДТП
  • 02:14
  • 32
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров