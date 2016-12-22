Ремонт на Токтогульской ГЭС обещают закончить до 15 января

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Замену кабеля на втором гидроагрегате Токтогульской ГЭС планируется завершить до 15 января 2017 года. Об этом генеральный директор «Электрических станций» Таалайбек Толубаев сообщил на заседании парламента 22 декабря.«Надеемся, в течение 20-25 дней ремонтные работы будут завершены. В прошлом году тоже из строя выходил этот же агрегат. Авария была на другом месте этого же кабеля. Кабель эксплуатируется уже 42 года. На месте работают специалисты по кабельному оборудованию», — сказал он.Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков высказал свои опасения на счет того, что в новогодние праздники кыргызстанцы могут остаться без электричества.Толубаев сообщил, что отключать свет компания не планирует.«На месте находятся и мои заместители. Проводят ремонтные работы. Большой аварии не было, из-за повреждения на кабельной линии агрегат остановлен. Ограничения в подаче электроэнергии не будет. Энергетических мощностей достаточно, имеются резервы. Остальные три агрегата и другие станции работают», — сказал он.Гидроагрегат, вышедший из строя, уже ломался в 2015 году. Тогда, также как и сейчас, произошла авария на кабеле.Его ремонт тогда затянулся на три месяца. Компания «Электрические станции», также как и в этом году, пригласила специалистов из России, которые вели восстановительные работы.Авария привела к тому, что начались перебои в подаче электроэнергии в трех районах Чуйской области — Московском, Жайылском и Панфиловском.

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