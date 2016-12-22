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Ремонт на Токтогульской ГЭС обещают закончить до 15 января

Ремонт на Токтогульской ГЭС обещают закончить до 15 января

Генеральный директор «Электрических станций» Таалайбек Толубаев сообщил, что ремонт второго гидроагрегата на Токтогульской ГЭС планируют закончить в следующем месяце.

Замену кабеля на втором гидроагрегате Токтогульской ГЭС планируется завершить до 15 января 2017 года. Об этом генеральный директор «Электрических станций» Таалайбек Толубаев сообщил на заседании парламента 22 декабря.

«Надеемся, в течение 20-25 дней ремонтные работы будут завершены. В прошлом году тоже из строя выходил этот же агрегат. Авария была на другом месте этого же кабеля. Кабель эксплуатируется уже 42 года. На месте работают специалисты по кабельному оборудованию», — сказал он.

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков высказал свои опасения на счет того, что в новогодние праздники кыргызстанцы могут остаться без электричества.

Толубаев сообщил, что отключать свет компания не планирует.

«На месте находятся и мои заместители. Проводят ремонтные работы. Большой аварии не было, из-за повреждения на кабельной линии агрегат остановлен. Ограничения в подаче электроэнергии не будет. Энергетических мощностей достаточно, имеются резервы. Остальные три агрегата и другие станции работают», — сказал он.

Вторая авария на том же гидроагрегате

Гидроагрегат, вышедший из строя, уже ломался в 2015 году. Тогда, также как и сейчас, произошла авария на кабеле.

Его ремонт тогда затянулся на три месяца. Компания «Электрические станции», также как и в этом году, пригласила специалистов из России, которые вели восстановительные работы.

Авария привела к тому, что начались перебои в подаче электроэнергии в трех районах Чуйской области — Московском, Жайылском и Панфиловском.

По теме: Авария на Токтогульской ГЭС: Свет обещают не отключать108.162.219.160


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