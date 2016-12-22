Авторизация
 
  • 20:09 – Казань аэропорт, пьяный водитель, видео: лихач на автомобиле раскурочил аэропорт на 6 миллионов рублей 
  • 20:09 – Салаты на скорую руку на Новый год 2017: простые и вкусные, рецепты с фото и видео 
  • 19:54 – Биатлон последние новости сегодня 22.12.2016: СБР отказался проводить соревнования в Тюмени 
  • 19:20 – Битва экстрасенсов 17 сезон финал, кто победил видео смотреть онлайн: последний выпуск от 24 декабря 2016 


ЦИК: Референдум состоялся, избиратели проголосовали за изменение Конституции

ЦИК: Референдум состоялся, избиратели проголосовали за изменение Конституции

Члены Центризбиркома единогласно признали референдум состоявшимся. Особое мнение высказал только один член ЦИК — Гульнара Джурабаева, которая обратила внимание на то, что во время референдума были нарушения.

Члены Центризбиркома единогласно признали референдум по внесению изменений в Конституцию состоявшимся. Член ЦИК Гульнара Джурабаева выразила особое мнение в связи с тем, что во время референдума были зафиксированы нарушения.

По словам Джурабаевой, группам, которые агитировали за и против поправок в Конституцию, предоставляли неравный доступ к СМИ — телевидение и печатные издания в основном предоставляли возможность высказаться тем, кто выступал за поправки.

Джурабаева сказала, что студентов «принуждали к участию» в голосовании.

«Были факты принуждения со стороны руководства образовательных учреждений, этому свидетельствовали ролики и фотографии в соцсетях, на телевидении, в интернет-изданиях, об этом поступали жалобы», — сказала она.

Также Джурабаева обратила внимание на то, что использовался маркер, который нарушал тайну голосования — бюллетень просвечивал, и поэтому было видно, как проголосовал избиратель.

По словам Джурабаевой, в населенных пунктах, где не было выборов в местные кенеши, отмечена низкая явка избирателей. Она считает, что граждане не были заинтересованы в проведении референдума.

«Я считаю необходимым обратить внимание членов ЦИК на мое особое мнение по вопросам определения результатов референдума. С учетом вышеизложенного, я не считаю итоги референдума бесспорными, и не могу согласиться с его результатами», — сказала она.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова сказала, что члены ЦИК вправе в письменной форме выразить особое мнение, которое будет рассмотрено на заседании.

Результаты референдума

По словам председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой на референдуме проголосовало 42,4% избирателей. Для того, чтобы референдум считался состоявшимся достаточно, чтобы 30% избирателей проголосовали на участках.

За поправки в Конституцию отдали свой голос 79,6%, а против проголосовали 15,4% избирателей.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов сообщил, что по всему Кыргызстану аннулированы результаты голосования на 18 избирательных участках из-за сбоев техники, неправильного заполнения протоколов и нарушения избирательного процесса. Комиссия признала испорченными 14 500 бюллетеней.

Решение об утверждении итогов референдума ЦИК направит президенту и в парламент.

Референдум по изменению Конституции прошел 11 декабря.

Материал по теме: Референдум и местные выборы — 79,5% за поправки в конституцию, СДПК побеждает почти во всех городах

Фото: «Спутник»108.162.219.160


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162739-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 596
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 317
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 301
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 295
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 733
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 722
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 502
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 479
  • 0
Казань аэропорт, пьяный водитель, видео: лихач на автомобиле раскурочил аэропорт на 6 миллионов рублей
  • 20:09
  • 0
  • 0
Салаты на скорую руку на Новый год 2017: простые и вкусные, рецепты с фото и видео
  • 20:09
  • 0
  • 0
Биатлон последние новости сегодня 22.12.2016: СБР отказался проводить соревнования в Тюмени
  • 19:54
  • 4
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон финал, кто победил видео смотреть онлайн: последний выпуск от 24 декабря 2016
  • 19:20
  • 20
  • 0
Что надеть на новый год 2017, какой цвет, чтобы удача и счастье были рядом весь год
  • 19:20
  • 16
  • 0
Зважені та щасливі-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2016)
  • 19:18
  • 16
  • 0
Кинопремьеры недели: Слуга народа-2, Ваяна и другие
  • 19:18
  • 19
  • 0
Пусть говорят последний выпуск 22.12.2016: кто станет победителем шоу Голос
  • 19:16
  • 21
  • 0
Казань аэропорт, пьяный водитель, видео: лихач на автомобиле раскурочил аэропорт на 6 миллионов рублей
  • 20:09
  • 0
  • 0
Салаты на скорую руку на Новый год 2017: простые и вкусные, рецепты с фото и видео
  • 20:09
  • 0
  • 0
Биатлон последние новости сегодня 22.12.2016: СБР отказался проводить соревнования в Тюмени
  • 19:54
  • 4
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон финал, кто победил видео смотреть онлайн: последний выпуск от 24 декабря 2016
  • 19:20
  • 20
  • 0
Что надеть на новый год 2017, какой цвет, чтобы удача и счастье были рядом весь год
  • 19:20
  • 16
  • 0
Зважені та щасливі-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2016)
  • 19:18
  • 16
  • 0
Кинопремьеры недели: Слуга народа-2, Ваяна и другие
  • 19:18
  • 19
  • 0
Пусть говорят последний выпуск 22.12.2016: кто станет победителем шоу Голос
  • 19:16
  • 21
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров