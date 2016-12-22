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Муфтият запретил всем молдо проводить обряд нике с несовершеннолетними

Муфтият запретил всем молдо проводить обряд нике с несовершеннолетними

Верховный муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев вынес фетву, которая запрещает проведение обряда нике с несовершеннолетними. Запрет последовал после того, как вступили в силу поправки, запрещающие нике с несовершеннолетними.

Фетва запрещает священнослужителям, которые зарегистрированы в муфтияте, совершать брачный обряд нике с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Поправки в Семейный и Уголовный кодексы вступили в силу 18 декабря. Согласно им, молдо не могут проводить обряд бракосочетания нике, пока пара не предоставит документ о регистрации в ЗАГСе.

За несоблюдение новых норм родителям несовершеннолетних, супругу и священнослужителям грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Священнослужитель обязан вести журнал записей о нике, который, в случае несоблюдения закона, будет служить доказательством в суде.

Инициатором поправок выступила экс-генпрокурор и депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова.



Она предложила изменения в Семейный и Уголовный кодексы в декабре 2015 года.

Но парламент отклонил законопроект в мае 2016 года, что вызвало недовольство среди гражданских активистов — блогер Данияр Айтман назвал депутатов «педофилами», а правозащитники и представители кризисных центров вышли 30 мая на митинг у Белого дома.



У законопроекта были и противники, которые настаивали на том, что в Уголовном кодексе уже есть наказание за связь с несовершеннолетними, и еще одна норма не нужна.

Но, по требованию сторонников изменений, законопроект вернули на рассмотрение в третье чтение, где его одобрили парламентарии, а затем подписал президент.

Материал по теме: Запрет нике для несовершеннолетних: Как депутаты объяснили голосование против законопроекта?108.162.219.160


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