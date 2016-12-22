Дочь перезахороненной баптистки требует возбудить дело на акима



Омбудсмен: Перезахоронившие тело баптистки должны понести наказание



Тело баптистки похоронили в третий раз, место захоронения не разглашается



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Дочь погибшей Жылдыз Азаева считает, что к ответственности привлекают не организаторов перезахоронения её матери — баптистки Каныгуль Сатыбалдиевой, — а только исполнителей.Азаева считает, что молодых людей, которые выкапывали тело ее матери из могилы, могли подкупить «деньгами или водкой».«Если среди привлеченных к ответственности были бы аксакалы, люди постарше, то мы согласились бы. Следствие не рассмотрело ответственность основных организаторов. Могилу копали шестью лопатами. Один – Сейдакмат, смотритель кладбища “Канымбюбю”. Но его не привлекли к ответственности», — сказала она.Близкие покойной обратились в прокуратуру с заявлениями, в которых потребовали привлечь к ответственности местных имама и акима района.Азаева сказала, что люди, на которых она написала заявление, теперь просят ее через родственников забрать заявление.«Имам района и сельский мулла позвали нашего родственника Нурали и предложили помириться. Они говорят, что аким сказал им пойти и слегка припугнуть нас. Но с тех пор ни имам, ни мулла не приходили домой. Меня вызвали в сельскую управу Ала-Буки, но я не пошла. Пусть сначала отбелят имя мамы и похоронят ее на прежнем месте, только потом я что-либо им отвечу», — сказала она.Имам района Шумкарбек Чыналиев опроверг эту информацию в интервью радио «Азаттык».Как сообщила сотрудница пресс-службы УВД Джалал-Абадской области Самара Кызырова, по делу в качестве обвиняемых проходит пятеро односельчан покойной баптистки. В суде обвинение будет предъявлено только троим, потому еще двое сейчас находятся в розыске.«На троих человек возбуждено уголовное дело, а двое в розыске […] на данный момент сотрудники милиции ищут их, и на них пока не возбудили уголовное дело», — сказала она Kloop.kg.Они обвиняются по статье 263 «Надругательство над телами умерших и местом их захоронения» Уголовного кодекса Кыргызстана.Первое заседание в Ала-Букинском районном суде по делу о неоднократном перезахоронении тела 76-летней Сатыбалдиевой в селе Сары-Талаа назначено на 22 декабря.Скандал с перезахоронением 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой начался в октябре 2016 года. Он разгорелся из-за того, что местные жители не позволили похоронить её на мусульманском кладбище села Сары-Талаа.Причиной протестов местных жителей стала вера, которой придерживалась Сатыбалдиева — она следовала христианско-баптистскому вероучению.Дочь покойницы Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения на похороны, обращаясь в акимиат и местные госорганы.Чтобы местные жители сжалились и разрешили похоронить её мать, Азаева и ее сестра, по настоянию местных имамов, приняли ислам в присутствии односельчан. Но, тем не менее, похоронить мать на местном кладбище им не дали.Для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры.Однако жители этого села также запретили хоронить тело Сатыбалдиевой, и её перезахоронили в соседнем селе Сары-Булак на христианском кладбище. В этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

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