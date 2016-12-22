Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый

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Фото: ReutersТунисца Аниса Амри разыскивают по всему Евросоюзу. За его поимку власти Германии обещают выплатить сумму в 100 тысяч евро. Полиция выписала ордер на его арест.Ордер на арест Аниса Амри.При этом МВД Германии подчеркивает, что Амри — «подозреваемый, который не обязательно окажется преступником».Немецкое издание Spiegel пишет, что удостоверение Амри было найдено в грузовике, который врезался в толпу на рождественской ярмарке.Предыдущего подозреваемого — пакистанца Наведа Б. — отпустили. Полицейские изначально сомневались в виновности Наведа, он был арестован по сообщению очевидца. Пакистанец отрицал свою причастность к преступлению.Подозреваемому в атаке на рождественский рынок Анису Амри 24 года. Фото: BildАнис Амри — 24-летний нелегальный мигрант, за которым с марта по сентябрь 2016 года наблюдала немецкая полиция. Амри числился в списках спецслужб, как потенциально опасный гражданин.В Европе Анис Амри находится с 2011 года под тремя разными паспортами — тунисским, египетским и ливанским.Его должны были отправить назад в Тунис, но не могли из-за отсутствия нужных документов. Документы для возвращения мигранта на родину Тунис прислал уже после атаки на рождественский рынок.В период с марта по сентябрь Анис Амри был замечен только в продаже наркотиков и драках в барах, потому наблюдение за ним приостановили. Спецслужбы Германии признали свою ошибку, по закону они должны были и дальше наблюдать за мужчиной, входившим в список потенциально опасных лиц.Арабская служба Британской радиовещательной корпорации (BBC) выяснила, что Амри родился в 1992 году в городе Татавин, Тунис. На родине он был известен, как сторонник радикального ислама.Таблоид Bild утверждает, что тунисец поддерживал контакт с ИГИЛ. Именно “Исламское государство” взяло на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке.По информации полиции, тунисец опасен и вооружен. Кроме того, в борьбе с реальным водителем грузовика Лукашем Урбаном Анис Амри мог быть ранен. Тело Лукаша Урбана было найдено на пассажирском сидении грузовика с огнестрельными и ножевыми ранениями.Лукаш Урбан — убитый водитель автобуса, до сих пор единственная опознанная жертва трагедии. Фото: BBCВодитель грузовика, который врезался в людей на рождественской ярмарке, до сих пор единственная опознанная жертва теракта. По версии полиции, Лукаш Урбан был ранен ножом, но пытался сопротивляться наезду на людей и был застрелен.При атаке на рождественскую ярмарку погибло 12 человек — они так и не опознаны, есть только версии, кто это может быть. На месте трагедии найдены документы и телефоны, по которым пытаются идентифицировать погибших. Ранено 48 человек. Многие из них тяжело травмированы.Трагедия на рождественской ярмарке. Фото: BBCРождественский рынок, в который въехал грузовик, находится на площади Брайтшайдплатц в оживленном центре Западного Берлина.Нападение произошло 19 декабря в тот момент, когда на рынке было много людей — почти в 21:00 по местному времени.Власти Германии признали атаку на рождественский рынок терактом. МВД Германии к Новому году усилило меры безопасности по всей Германии.

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