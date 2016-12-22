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Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый

Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый

Фото: ReutersНовый подозреваемый — тунисец Анис Амри, входил в список потенциально опасных лиц. За его поимку власти Берлина обещают выплатить 100 тысяч евро.

Тунисца Аниса Амри разыскивают по всему Евросоюзу. За его поимку власти Германии обещают выплатить сумму в 100 тысяч евро. Полиция выписала ордер на его арест.

Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый
Ордер на арест Аниса Амри.
При этом МВД Германии подчеркивает, что Амри — «подозреваемый, который не обязательно окажется преступником».

Немецкое издание Spiegel пишет, что удостоверение Амри было найдено в грузовике, который врезался в толпу на рождественской ярмарке.

Предыдущего подозреваемого — пакистанца Наведа Б. — отпустили. Полицейские изначально сомневались в виновности Наведа, он был арестован по сообщению очевидца. Пакистанец отрицал свою причастность к преступлению.

Кто такой Анис Амри?

Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый
Подозреваемому в атаке на рождественский рынок Анису Амри 24 года. Фото: Bild
Анис Амри — 24-летний нелегальный мигрант, за которым с марта по сентябрь 2016 года наблюдала немецкая полиция. Амри числился в списках спецслужб, как потенциально опасный гражданин.

В Европе Анис Амри находится с 2011 года под тремя разными паспортами — тунисским, египетским и ливанским.

Его должны были отправить назад в Тунис, но не могли из-за отсутствия нужных документов. Документы для возвращения мигранта на родину Тунис прислал уже после атаки на рождественский рынок.

В период с марта по сентябрь Анис Амри был замечен только в продаже наркотиков и драках в барах, потому наблюдение за ним приостановили. Спецслужбы Германии признали свою ошибку, по закону они должны были и дальше наблюдать за мужчиной, входившим в список потенциально опасных лиц.

Арабская служба Британской радиовещательной корпорации (BBC) выяснила, что Амри родился в 1992 году в городе Татавин, Тунис. На родине он был известен, как сторонник радикального ислама.

Таблоид Bild утверждает, что тунисец поддерживал контакт с ИГИЛ. Именно “Исламское государство” взяло на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке.

По информации полиции, тунисец опасен и вооружен. Кроме того, в борьбе с реальным водителем грузовика Лукашем Урбаном Анис Амри мог быть ранен. Тело Лукаша Урбана было найдено на пассажирском сидении грузовика с огнестрельными и ножевыми ранениями.

Трагедия на рождественской ярмарке

Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый
Лукаш Урбан — убитый водитель автобуса, до сих пор единственная опознанная жертва трагедии. Фото: BBC
Водитель грузовика, который врезался в людей на рождественской ярмарке, до сих пор единственная опознанная жертва теракта. По версии полиции, Лукаш Урбан был ранен ножом, но пытался сопротивляться наезду на людей и был застрелен.

При атаке на рождественскую ярмарку погибло 12 человек — они так и не опознаны, есть только версии, кто это может быть. На месте трагедии найдены документы и телефоны, по которым пытаются идентифицировать погибших. Ранено 48 человек. Многие из них тяжело травмированы.

Германия: В деле об атаке на рождественский рынок новый подозреваемый
Трагедия на рождественской ярмарке. Фото: BBC
Рождественский рынок, в который въехал грузовик, находится на площади Брайтшайдплатц в оживленном центре Западного Берлина.

Нападение произошло 19 декабря в тот момент, когда на рынке было много людей — почти в 21:00 по местному времени.

Власти Германии признали атаку на рождественский рынок терактом. МВД Германии к Новому году усилило меры безопасности по всей Германии.

Материал по теме: Задержанного за атаку на рождественский рынок в Берлине отпустили [обновлено]108.162.219.160


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