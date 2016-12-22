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Ответственность за убийство российского посла взяли сирийские террористы

Ответственность за убийство российского посла взяли сирийские террористы

Ответственность за убийство российского посла в Турции на себя взяла сирийская террористическая организация «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»). Они назвали убийство дипломата «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо».

Боевики «Джейш аль-Фатх», распространили сообщение о том, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла России Андрея Карлова, являлся членом их террористической организации.

«Джейш аль-Фатх» — объединение вооруженной оппозиции, в основном действующей в сирийской провинции Идлиб. Боевики из «Джейш аль-Фатх» сотрудничают с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».

Террористы утверждают, что убийство Карпова стало «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру».

Как сообщает информагентство «РИА новости», проверить подлинность заявления «Джейш аль-Фатха» в настоящий момент не представляется возможным.

Ответственность за убийство российского посла взяли сирийские террористы
Андрей Карлов. Фото: AP / Burhan Ozbilici
Российского посла Андрея Карпова убили 19 декабря в художественной галерее города Анкара, куда он прибыл на открытие фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. При совершении убийства, он выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.

Убийца был застрелен турецким спецназом. Позднее полиция Турции арестовала всю семью Мерта Алтынташа.

При нападении пострадало еще трое человек. В МИД России произошедшее назвали терактом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Президент России Владимир Путин 21 декабря присвоил погибшему в Турции дипломату звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

Похороны Андрея Карлова пройдут 22 декабря.

Фото: AP / Burhan Ozbilici

Материал по теме: В Турции убит посол России108.162.219.160


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