Ответственность за убийство российского посла взяли сирийские террористы

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Боевики «Джейш аль-Фатх», распространили сообщение о том, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла России Андрея Карлова, являлся членом их террористической организации.«Джейш аль-Фатх» — объединение вооруженной оппозиции, в основном действующей в сирийской провинции Идлиб. Боевики из «Джейш аль-Фатх» сотрудничают с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».Террористы утверждают, что убийство Карпова стало «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру».Как сообщает информагентство «РИА новости», проверить подлинность заявления «Джейш аль-Фатха» в настоящий момент не представляется возможным.Андрей Карлов. Фото: AP / Burhan OzbiliciРоссийского посла Андрея Карпова убили 19 декабря в художественной галерее города Анкара, куда он прибыл на открытие фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. При совершении убийства, он выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.Убийца был застрелен турецким спецназом. Позднее полиция Турции арестовала всю семью Мерта Алтынташа.При нападении пострадало еще трое человек. В МИД России произошедшее назвали терактом.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».Президент России Владимир Путин 21 декабря присвоил погибшему в Турции дипломату звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба КремляПохороны Андрея Карлова пройдут 22 декабря.

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