Мэрия Бишкека не нашла мясо павших животных на Ошском рынке

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Мэрия сообщила, что сотрудники администрации и милиции Ленинского района Бишкека провели в ночь на 21 декабря совместный рейд по мясным отделам Ошского рынка.По итогам проверки городские власти не выявили в точках продажи некачественное мясо. У всех продавцов, по сообщению мэрии, имеются разрешительные документы на поставку и продажу мяса.«В ходе рейда санитарных нарушений, а также незаконной реализации некачественной мясной продукции зафиксировано не было», — сообщает мэрия.Бишкекские власти сообщили, что мясо проходит обязательную проверку в местной лаборатории, а потом попадает на прилавки. В случае выявления некачественного продукта, его утилизируют.Милиция в свою очередь опросила всех работников предприятия «Акиф», которое поставляет мясо на Ошский рынок. Сотрудники компании сказали, что не заметили ни одного случая продажи некачественного мяса.«Со всех работников взяты объяснительные о недопущении незаконной реализации, а также все были предупреждены об ответственности по законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении мэрии.Завотделом гигиены питания Центра госсанэпидемнадзора Бишкека Махамат Мурзашев сказал изданию 24.kg, что за год они оштрафовали только один колбасный цех за антисанитарное состояние.По его словам, госсанэпидемнадзор может проверять мясные цеха только раз в году, при этом служба обязана предупреждать предпринимателей о визите за 10 дней до проверки.«До 2007 года мы имели право осуществлять внезапные проверки. Сейчас должны оповещать за 10 дней. За это время предприниматель успевает укрыть имеющиеся нарушения. Вне плана можем проверять только по заявлению, а таковых на колбасные цеха в этом году не было», — сказал он.Максимальная сумма штрафа за нарушения санитарных норм составляет две тысячи сомов, сейчас штраф предлагают повысить до пяти тысяч сомов.Проверка началась после сюжета на КТРК о точках продажи мяса павших животных и последовавшего за этим поручения вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.После сюжета КТРК точки продажи мяса на Ошском рынке дважды проверялись в течение последней недели.В репортаже журналисты сообщили, что на Ошском рынке ведется стихийная торговля мясом павших животных, которое затем из-за низкой цены покупают колбасные цеха.За сюжет отреагировал вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, который призвал бишкекские власти провести рейды на Ошском рынке, выявить некачественное мясо и наказать ответственных чиновников.«В случае укрывательства своих подчиненных, соответствующие руководители понесут персональную ответственность. Общественность должна знать, кто понес наказание за эти недопустимые явления», — сказал он.

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