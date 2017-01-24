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Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Древняя наука фен-шуй пользуется огромной популярностью. Многие, прежде чем делать ремонт или даже строить дом, обращаются к специалистам, передает Joinfo.ua.


Не смотря на повышенный интерес к философии и практике фэн-шуй, некоторые люди испытывают трудности при использовании элементов символического уровня, талисманов фэн-шуй. Фэн-шуй символы на самом деле обладают богатой культурной историей и значением. Среди всех символов, есть те, которые широко распространены, например, Дракон, в то время как другие менее известны.


Важно понимать, что для того, чтобы работать с фэн-шуй, не обязательно использовать и применять традиционные китайские фэн-шуй символы. Необходимо, выбрать набор символов в соответствии с вашим желанием. В данном случае главное - это выбрать символ, который вы понимаете, и с которым вы находитесь в гармонии.


Причина, по которой работают талисманы-символы фэн-шуй, заключается в специфической энергии, которую данный символ приносит в окружающую вас среду. Кроме того, они связаны с подсознанием и это влияет дополнительно на вашу собственную жизнь. Чем сильнее ваши отношения с символом, то есть чем больше вы любите и понимаете, тем сильнее становится он для вас самих.


Вот некоторые из более популярных фэн-шуй символов и секторы, в которых они наиболее сильны:


Любовь и Брак


• Дракон и Феникс


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Дикие гуси "мандаринки"


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Знак двойного счастья


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Пион


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Правила фен-шуй для дома говорят о том, что любовь – это мощная и сильная энергия, и существует масса способов привлечь ее в свою спальню.


Богатство


• Золотая рыбка Арована


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Китайские монеты


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Трехлапая лягушка


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Золотые слитки


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Корабль


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Хотей


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Для того, чтобы привлечь в дом удачу, и поспособствовать карьерному росту, необходимо знать, какие талисманы фен-шуй стоит приобрести и где их лучше всего расположить.


Удача


• Ци Линь, Дракон-лошадь


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Золотая цикада


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Красная летучая мышь


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Монеты с квадратным отверстием


Поэтому для привлечения богатства, любви и счастье важна правильная обстановка в доме.


Здоровье и Долголетие


• Сау, бог долголетия


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Бамбук счастья


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Ху-Лу (тыква горлянка)


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Узел долголетия


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

• Морская черепаха


Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Правильное устройство дома по фэн-шуй положительно влияет на здоровье.


Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что фэн-шуй символы используются в восточной философии на протяжении веков. Ассоциации, с которыми они связаны воспроизводят мощные и яркие энергетические потоки. Если вы не чувствуете гармонии с символом, не стесняйтесь выбрать другой – тот, который выражает ту же энергию, и, который может быть ближе вашей культурной среде.



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