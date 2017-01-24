Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Древняя наука фен-шуй пользуется огромной популярностью. Многие, прежде чем делать ремонт или даже строить дом, обращаются к специалистам, передает Joinfo.ua.
Не смотря на повышенный интерес к философии и практике фэн-шуй, некоторые люди испытывают трудности при использовании элементов символического уровня, талисманов фэн-шуй. Фэн-шуй символы на самом деле обладают богатой культурной историей и значением. Среди всех символов, есть те, которые широко распространены, например, Дракон, в то время как другие менее известны.
Важно понимать, что для того, чтобы работать с фэн-шуй, не обязательно использовать и применять традиционные китайские фэн-шуй символы. Необходимо, выбрать набор символов в соответствии с вашим желанием. В данном случае главное - это выбрать символ, который вы понимаете, и с которым вы находитесь в гармонии.
Причина, по которой работают талисманы-символы фэн-шуй, заключается в специфической энергии, которую данный символ приносит в окружающую вас среду. Кроме того, они связаны с подсознанием и это влияет дополнительно на вашу собственную жизнь. Чем сильнее ваши отношения с символом, то есть чем больше вы любите и понимаете, тем сильнее становится он для вас самих.
Вот некоторые из более популярных фэн-шуй символов и секторы, в которых они наиболее сильны:
• Дракон и Феникс
• Дикие гуси "мандаринки"
• Знак двойного счастья
• Пион
Правила фен-шуй для дома говорят о том, что любовь – это мощная и сильная энергия, и существует масса способов привлечь ее в свою спальню.
• Золотая рыбка Арована
• Китайские монеты
• Трехлапая лягушка
• Золотые слитки
• Корабль
• Хотей
Для того, чтобы привлечь в дом удачу, и поспособствовать карьерному росту, необходимо знать, какие талисманы фен-шуй стоит приобрести и где их лучше всего расположить.
• Ци Линь, Дракон-лошадь
• Золотая цикада
• Красная летучая мышь
• Монеты с квадратным отверстием
Поэтому для привлечения богатства, любви и счастье важна правильная обстановка в доме.
• Сау, бог долголетия
• Бамбук счастья
• Ху-Лу (тыква горлянка)
• Узел долголетия
• Морская черепаха
Правильное устройство дома по фэн-шуй положительно влияет на здоровье.
Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что фэн-шуй символы используются в восточной философии на протяжении веков. Ассоциации, с которыми они связаны воспроизводят мощные и яркие энергетические потоки. Если вы не чувствуете гармонии с символом, не стесняйтесь выбрать другой – тот, который выражает ту же энергию, и, который может быть ближе вашей культурной среде.
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