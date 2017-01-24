Талисманы фэн-шуй для любви, богатства и долголетия

Древняя наука фен-шуй пользуется огромной популярностью. Многие, прежде чем делать ремонт или даже строить дом, обращаются к специалистам, передает Joinfo.ua.

Не смотря на повышенный интерес к философии и практике фэн-шуй, некоторые люди испытывают трудности при использовании элементов символического уровня, талисманов фэн-шуй. Фэн-шуй символы на самом деле обладают богатой культурной историей и значением. Среди всех символов, есть те, которые широко распространены, например, Дракон, в то время как другие менее известны.

Важно понимать, что для того, чтобы работать с фэн-шуй, не обязательно использовать и применять традиционные китайские фэн-шуй символы. Необходимо, выбрать набор символов в соответствии с вашим желанием. В данном случае главное - это выбрать символ, который вы понимаете, и с которым вы находитесь в гармонии.

Причина, по которой работают талисманы-символы фэн-шуй, заключается в специфической энергии, которую данный символ приносит в окружающую вас среду. Кроме того, они связаны с подсознанием и это влияет дополнительно на вашу собственную жизнь. Чем сильнее ваши отношения с символом, то есть чем больше вы любите и понимаете, тем сильнее становится он для вас самих.

Вот некоторые из более популярных фэн-шуй символов и секторы, в которых они наиболее сильны:

Любовь и Брак

• Дракон и Феникс

• Дикие гуси "мандаринки"

• Знак двойного счастья

• Пион

Правила фен-шуй для дома говорят о том, что любовь – это мощная и сильная энергия, и существует масса способов привлечь ее в свою спальню.

Богатство

• Золотая рыбка Арована

• Китайские монеты

• Трехлапая лягушка

• Золотые слитки

• Корабль

• Хотей

Для того, чтобы привлечь в дом удачу, и поспособствовать карьерному росту, необходимо знать, какие талисманы фен-шуй стоит приобрести и где их лучше всего расположить.

Удача

• Ци Линь, Дракон-лошадь

• Золотая цикада

• Красная летучая мышь

• Монеты с квадратным отверстием

Поэтому для привлечения богатства, любви и счастье важна правильная обстановка в доме.

Здоровье и Долголетие

• Сау, бог долголетия

• Бамбук счастья

• Ху-Лу (тыква горлянка)

• Узел долголетия

• Морская черепаха

Правильное устройство дома по фэн-шуй положительно влияет на здоровье.

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что фэн-шуй символы используются в восточной философии на протяжении веков. Ассоциации, с которыми они связаны воспроизводят мощные и яркие энергетические потоки. Если вы не чувствуете гармонии с символом, не стесняйтесь выбрать другой – тот, который выражает ту же энергию, и, который может быть ближе вашей культурной среде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174188-news.html