Действия России могут привести к экологической катастрофе на Донбассе - СЦКК

Руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко подчеркнул, что российская сторона блокирует ремонт поврежденных химических заводов. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Поскольку украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ на шламонакопителе третьей очереди, здесь сосредоточилось более полумиллиона кубических метров ядовитых веществ. В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в реку Кривой Торец и, как следствие, загрязнение реки Северский Донец, которая является единственным источником питьевой воды для всего Донбасса ", - сказал Петренко.

Как отметил генерал-майор Петренко, среди двадцати основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особенно проблемными являются четыре, стабильное функционирование которых не могут обеспечить еще с июля. Среди них - фенольный завод в населенном пункте Новгородское, занимающийся переработкой отходов деятельности "Авдеевского коксохима". Это предприятие является уникальным, ведь его мощности позволяют химическим способом нейтрализовать химические вещества и делают невозможным загрязнение окружающей среды.

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