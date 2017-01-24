В Миассе 2-летняя девочка заперла мать на балконе

Женщина в тот день оказалась дома с маленькой дочкой сама. Когда мать вышла на балкон, то девочка заперла её. Женщина долго уговаривала ребенка повернуть ручку двери и впустить её обратно, но она не поддалась на уговоры. К счастью, у матери оказался с собой мобильный телефон, по которому она позвонила сотрудникам МЧС и попросила о помощи.Спасателям пришлось подняться на балкон третьего этажа и с помощью шанцевого инструмента вскрыть дверь в квартиру. В общей сложности, женщина пробыла на холоде около 40 минут и сильно замерзла, ведь на улице в тот день температура воздуха опустилась до -11 градусов Цельсия.

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