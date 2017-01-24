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Карта АТО на 24 января: боевики применили против ВСУ пушки и минометы, двое ранены

Карта АТО на 24 января: боевики применили против ВСУ пушки и минометы, двое ранены

Информационно-аналитическим центром СНБО Украины была опубликована карта АТО, где показали боевые действия на Донбассе по состоянию на понедельник, 24 января, сообщает Joinfo.ua.


За последние 24 часа в зоне АТО в результате обстрелов боевиков ни один украинских военнослужащий не погиб, но два солдата получили ранения. Об этом сообщил сспикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.


"За сутки погибших украинских военных нет, двое бойцов ранены", - сообщил спикер.


Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, на луганском направлении было 19 вражеских обстрелов, из них 8 было с применением пушек и минометов. Боевики обстреливали силы АТО в Станице Луганской, Троицком, вблизи Крымского.


На донецком направлении произошло 6 вражеских обстрелов, 2 из которых – с применением минометов. Режим тишины нарушался боевиками а авдеевской промзоне, на светлодарскойй дуге и в районе Горловки. В районе Донецкого аэропорта зафиксировано две вражеские провокации, одна из которых – с применением снайперского оружия.


На мариупольском направлении за минувшие сутки произошло 26 вражеских обстрелов, 5 из них - минометные . Основные боевые действия происходили в районе Красногоровки и Мариуполя. На линии фронта от Павлополя до Широкиного перестрелки продолжались в течение всех суток. При этом тяжелое вооружение – минометы – противником применялось только на крайнем юге только в темное время суток.


Карта АТО на 24 января: боевики применили против ВСУ пушки и минометы, двое ранены


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