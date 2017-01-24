В Нижнем Тагиле пожилой мужчина умер в маршрутке

Трагедия произошла вчера утром на улице Алтайская, как сообщают очевидцы, мужчине стало плохо, когда он ехал в одной из городских маршруток. Водитель остановился, вызвал скорую и дождался врачей. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть пожилого мужчины, после чего на место события подъехал "Реквием".На данный момент сотрудники полиции проводят расследование, устанавливаются причины трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой покажут причину смерти пожилого мужчины.

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