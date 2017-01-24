Неизвестный обстрелял окно квартиры в Москве

Неизвестный злоумышленник обстрелял окно квартиры в Москве. ЧП произошло на Ленинском проспекте.
Пуля попала в окно квартиры на 9-ом этаже в доме на Ленинском проспекте в Москве утром 24 января. Вследствие стрельбы стекло в окне получило трещину и полностью разбилось. В квартире хозяйка дома выявила гильзу. Сотрудники правоохранительных органов уже находятся на месте. Сообщается, что пострадавших в инциденте нет. Остальная информация выясняется.
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