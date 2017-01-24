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Новости "Новороссии": боевики "Л/ДНР" под видом ВСУ обстреливают мирные территории

Новости "Новороссии": боевики "Л/ДНР" под видом ВСУ обстреливают мирные территории

Руководство боевиков "ДНР" и "ЛНР" дало приказы своим солдатам начать обстрелы городов на оккупированной части Донбасса, но сделать это так, чтобы все думали, что их ведут украинские военные. Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук, передает Joinfo.ua.

«С целью дискредитации Вооруженных сил Украины, командования "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" продолжает отдавать приказы на обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск. Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих "армейских корпусах", количество которых резко возросло в январе этого года с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России», – говорится в сообщении.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, примером тому служат артиллерийские обстрелы (с 10 по 21 января) населенных пунктов:

– Ирмино и Алмазная – обучение артиллерии "6 омсп 2 АК ЛНР" (Кадиевка).

– Макеевка, Харцызск – батарейные учения в отдельной артиллерийской бригаде "1 АК ДНР" (Донецк).

– Первомайск, Ирмино и Голубовка – обучение гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной батарей "4 омсбр 2 АК ЛНР" (Алчевск).


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