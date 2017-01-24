В Днепре неизвестный из огнестрельного оружия выстрелили в спину 6-летнему мальчику

Как сообщает пресс-служба полиции Днепра, полицейскими установлено, что ребенок получил пулевое ранение 23 января около 20:00. В это время малыш с мамой и отчимом шли во дворе дома возле арки по ул. 20 лет Победы, передает Joinfo.ua. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу. Медики диагностировали огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Ребенка прооперируют, что позволит установить, из какого оружия был произведен выстрел. Сейчас состояние мальчика тяжелое. Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления. Утром полицейские продолжили поиск и установление свидетелей происшествия, обследование места преступления для поиска вещественных доказательств, провели поквартирный обход жителей дома. По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174074-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.