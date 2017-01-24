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В Днепре неизвестный из огнестрельного оружия выстрелили в спину 6-летнему мальчику

В Днепре неизвестный из огнестрельного оружия выстрелили в спину 6-летнему мальчику

Как сообщает пресс-служба полиции Днепра, полицейскими установлено, что ребенок получил пулевое ранение 23 января около 20:00. В это время малыш с мамой и отчимом шли во дворе дома возле арки по ул. 20 лет Победы, передает Joinfo.ua.

Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.

Медики диагностировали огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Ребенка прооперируют, что позволит установить, из какого оружия был произведен выстрел. Сейчас состояние мальчика тяжелое.

Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления. Утром полицейские продолжили поиск и установление свидетелей происшествия, обследование места преступления для поиска вещественных доказательств, провели поквартирный обход жителей дома.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).


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