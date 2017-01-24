Торнадо в США: опубликованы фото, что оставил смерч после себя

Торнадо в США превратил юго-восток страны в разрушенную местность. В штатам Джорджия и Миссисипи введено чрезвычайное положение, передает Joinfo.ua.
Как уже сообщалось, по предварительным данным жертвами торнадо в юго-восточных штатах США стали по меньшей мере 18 человек.
Последствия торнадо ликвидируют спасатели и национальная гвардия США. Президент Дональд Трамп пообещал помощь всем пострадавшим.
Что оставил после себя торнадо – смотрите в галерее.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!