Торнадо в США: опубликованы фото, что оставил смерч после себя

Торнадо в США превратил юго-восток страны в разрушенную местность. В штатам Джорджия и Миссисипи введено чрезвычайное положение, передает Joinfo.ua.

Как уже сообщалось, по предварительным данным жертвами торнадо в юго-восточных штатах США стали по меньшей мере 18 человек.

Последствия торнадо ликвидируют спасатели и национальная гвардия США. Президент Дональд Трамп пообещал помощь всем пострадавшим.

Что оставил после себя торнадо – смотрите в галерее.

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