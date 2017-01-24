Виктор Пономарев: следователи ищут убийцу 46-летнего предпринимателя из Иваново

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства и уже установили некоторые обстоятельства происшествия и первые версии преступления. Известно, что убитый 46-летний бизнесмен ранее имел проблемы с законом. Относительно недавно Виктор Пономарев вышел из мест лишения свободы. Ранее был судим и получил срок за дачу взяток.По одной из версий следствия, убийство могло быть совершено на почве разборок в бизнесе. Однако детали этой версии еще предстоит уяснить.Инцидент произошел поздним вечером 22 января. Нападавший произвел не менее двух выстрелов в сторону Пономарева, после чего скрылся в неизвестном направлении. Стрелял из огнестрельного оружия. От полученных ранений предприниматель скончался на месте.Убитый Виктор Пономарев был известен в Иваново как владелец гостиницы «Вечный странник». Данную информацию уже подтвердили в силовых структурах города. На данный момент расследование дела продолжается, ведется поиск преступника.gazeta.kg

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