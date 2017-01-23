Стал известен пес с самым длинным в мире хвостом

Волкодав Кеон установил новый рекорд по длине хвоста. Его хвост достигает 76,8 см. Это на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена, передает Joinfo.ua со ссылкой на National Geographic.

Перед тем, как рекорд был официально зарегистрирован, Кеона осмотрел ветеринар, который измерил длину хвоста от первого до последнего позвонка.

Кеон - это ирландское имя, которое означает "храбрый воин", но, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, для хозяина он всегда будет добродушным гигантом.

Напомним, охотничья лайка сбежала из России в Финляндию.

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