Взрыв на курорте в Бразилии: есть пострадавшие

Не менее двух человек получили ранения в понедельник в результате взрыва в отеле бразильского курортного города Гуаружа, сообщила местная спасательная служба, информирует Joinfo.ua. По данным издания Folha de Sao Paulo, причиной взрыва стала утечка газа. Возникший пожар уже потушен, пострадавшие доставлены в больницу.

Гуаружа — одно из наиболее популярных мест отдыха на берегу океана среди жителей крупнейшего бразильского мегаполиса Сан-Паулу.

Напомним, в понедельник вечером взрыв прогремел в жилом доме в восточной части Лондона.

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