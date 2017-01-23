У Коломойского "отжали" землю в Крыму

Арбитражный суд оккупированного россией Крыма передал в муниципальную собственность Ялты земельный участок, который до незаконной аннексии принадлежал фирме, аффилированной с Игорем Коломойским, передает Joinfo.ua со ссылкой на ТАСС.

"Да, принято решение о возвращении в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, принадлежащего фирме Коломойского", - сказал источник.

Иск подавала администрация оккупированной Ялты. В ее пресс-службе подтвердили, что иск удовлетворен, однако отказались сообщить, чьей фирме принадлежал этот участок.

"Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха", - говорится в сообщении на сайте администрации курорта без указания фамилии олигарха.

Оккупационные власти города заявили, что в Ялте еще остается "довольно много земельных участков, которые в разные годы перешли из городской собственности в частную". "Большая часть этих территорий принадлежала известным украинским олигархам. Сейчас мы постепенно возвращаем эти земельные участки и объекты недвижимости обратно в муниципалитет", - приведены в сообщении слова так называемого "главы администрации" Ялты Андрея Ростенко.

В Крыму после оккупации Россией "национализировали" имущество, принадлежащее Коломойскому, и с прошлого года начали его продавать.

В прошлом году реализовали шесть объектов имущества Коломойского на сумму 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей. В 2017 году планируется продать ряд объектов недвижимости Коломойского, выручив от них порядка 2 млрд рублей.

Напомним, Порошенко и генсек ООН обсудили нарушения прав человека в Крыму и на оккупированном Донбассе.

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